Curazao vs Selección de Panamá, EN VIVO Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones

12-11-2026 21:25
Finaliza el encuentro. Curazao 0 - 0 Panamá
12-11-2026 21:24
90 +4' José Luis Rodríguez ha recibido una falta en la banda izquierda
12-11-2026 21:23
90 +4' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido
12-11-2026 21:22
90' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido
12-11-2026 21:21
89' Víctor Griffith recibe tarjeta amarilla por juego peligroso
12-11-2026 21:21
89' Tahith Chong ha recibido una falta en la zona defensiva.
12-11-2026 21:20
88' Cambio en Panamá, entra al campo José Fajardo sustituyendo a Cristian Martínez.
12-11-2026 21:20
88' Cambio en Panamá, entra al campo Víctor Griffith sustituyendo a Carlos Harvey
12-11-2026 21:19
86' Remate rechazado de Tahith Chong remate con la izquierda desde fuera del área
12-11-2026 21:18
86' Falta de José Córdoba
12-11-2026 21:17
84' José Córdoba recibe una falta en la zona defensiva
12-11-2026 21:16
83' Livano Comenencia ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso
12-11-2026 21:12
82' Remate fallado por Kadir Barría con remate de izquierda desde fuera del área
12-11-2026 21:01
75' Amir Murillo ha recibido una falta en la zona defensiva
12-11-2026 20:59
69' José Córdoba recibido una falta en la zona defensiva.
12-11-2026 20:56
66' Remate parado junto al lado derecho de la portería por Carlos Harvey con remate de derecha muy escorado desde la derecha
12-11-2026 20:56
66' Cristian Martínez (Panamá) ha recibido una falta en campo contrario
12-11-2026 20:56
64' Cambio en Panamá, entra al campo César Blackman sustituyendo a Jorge Gutiérrez.
12-11-2026 20:55
64' Cambio en Curazao, entra al campo Kenji Gorré sustituyendo a Ar'Jany Martha.
12-11-2026 20:54
63' Remate fallado por Amir Murillo con remate de derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto
12-11-2026 20:51
59' Jorge Gutiérrez recibe tarjeta amarilla por juego peligroso
12-11-2026 20:50
58' Tahith Chong de Curazao ha recibido una falta en la banda derecha
12-11-2026 20:46
57' Corner para Panamá. Cobrado por Cristian Martinez
12-11-2026 20:45
56' Jorge Gutiérrez ha recibido una falta en la banda izquierda
12-11-2026 20:43
54' Entra al campo Kadir Barría y sale Josué Vergara
12-11-2026 20:42
47' Remate fallado por Adalberto Carrasquilla con la derecha muy escorado desde la derecha que se pierde por la izquierda
12-11-2026 20:35
Cambio en Panamá, entra al campo Jiovany Ramos sustituyendo a Yoel Bárcenas
12-11-2026 20:34
Empieza la segunda parte de este encuentro
12-11-2026 20:19
Finalizan los primeros 45 minutos del partido
12-11-2026 20:19
45 +1' Remate fallado por Yoel Bárcenas remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra derecha
12-11-2026 20:16
Se agregan +2 minutos de tiempo extra
12-11-2026 20:18
44' José Córdoba recibe una falta en la zona defensiva
12-11-2026 20:15
39' Remate rechazado de Ar'Jany Martha que remata con la derecha desde el centro del área
12-11-2026 20:14
38' Remate fallado por Amir Murillo que remata de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado
12-11-2026 20:13
37' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jorge Gutiérrez remata con la izquierda desde el centro del área
12-11-2026 20:11
36' Remate fallido por Carlos Harvey remata con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado
12-11-2026 20:10
35' Carlos Harvey recibe una falta en la zona defensiva
12-11-2026 20:09
33' Remate fallado por Andrés Andrade remata con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería
12-11-2026 20:05
31' Remate parado por bajo a la izquierda. Juninho Bacuna remata con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área
12-11-2026 20:03
28' Remate fallado por Tahith Chong remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
12-11-2026 20:01
27' Leandro Bacuna de Curazao ha recibido una falta en la banda izquierda
12-11-2026 20:00
26' Corner para Panamá. Cobrado por Carlos Harvey
12-11-2026 19:59
24' Remate parado al lado derecho de la portería. Adalberto Carrasquilla remata con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
12-11-2026 19:58
23' Amir Murillo recibe una falta en la banda derecha
12-11-2026 19:57
22' Remate parado por José Luis Rodríguez con remate de izquierda desde fuera del área.
12-11-2026 19:55
22' Yoel Bárcenas recibe tarjeta amarilla por juego peligroso
12-11-2026 19:54
19' Tahith Chong de Curazao recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.
12-11-2026 19:51
17' Falta de Carlos Harvey
12-11-2026 19:40
6' Adalberto Carrasquilla ha recibido una falta en la zona defensiva
12-11-2026 19:40
5' Amir Murillo ha recibido una falta en la zona defensiva
12-11-2026 19:37
4' Amir Murillo ha recibido una falta en la zona defensiva
12-11-2026 19:35
2' Livano Comenencia de Curazao remata con la derecha desde fuera del área
12-11-2026 19:33
1' Yoel Bárcenas ha recibido una falta en la zona defensiva
12-11-2026 19:31
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