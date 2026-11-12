Curazao vs Selección de Panamá, EN VIVO Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones

Finaliza el encuentro. Curazao 0 - 0 Panamá

90 +4' José Luis Rodríguez ha recibido una falta en la banda izquierda

90 +4' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido

90' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido

89' Víctor Griffith recibe tarjeta amarilla por juego peligroso

89' Tahith Chong ha recibido una falta en la zona defensiva.

88' Cambio en Panamá, entra al campo José Fajardo sustituyendo a Cristian Martínez.

88' Cambio en Panamá, entra al campo Víctor Griffith sustituyendo a Carlos Harvey

86' Remate rechazado de Tahith Chong remate con la izquierda desde fuera del área

86' Falta de José Córdoba

84' José Córdoba recibe una falta en la zona defensiva

83' Livano Comenencia ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso

82' Remate fallado por Kadir Barría con remate de izquierda desde fuera del área

75' Amir Murillo ha recibido una falta en la zona defensiva

69' José Córdoba recibido una falta en la zona defensiva.

66' Remate parado junto al lado derecho de la portería por Carlos Harvey con remate de derecha muy escorado desde la derecha

66' Cristian Martínez (Panamá) ha recibido una falta en campo contrario

64' Cambio en Panamá, entra al campo César Blackman sustituyendo a Jorge Gutiérrez.

64' Cambio en Curazao, entra al campo Kenji Gorré sustituyendo a Ar'Jany Martha.

63' Remate fallado por Amir Murillo con remate de derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto

59' Jorge Gutiérrez recibe tarjeta amarilla por juego peligroso

58' Tahith Chong de Curazao ha recibido una falta en la banda derecha

57' Corner para Panamá. Cobrado por Cristian Martinez

56' Jorge Gutiérrez ha recibido una falta en la banda izquierda

54' Entra al campo Kadir Barría y sale Josué Vergara

47' Remate fallado por Adalberto Carrasquilla con la derecha muy escorado desde la derecha que se pierde por la izquierda

Cambio en Panamá, entra al campo Jiovany Ramos sustituyendo a Yoel Bárcenas

Empieza la segunda parte de este encuentro

Finalizan los primeros 45 minutos del partido

45 +1' Remate fallado por Yoel Bárcenas remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra derecha

Se agregan +2 minutos de tiempo extra

44' José Córdoba recibe una falta en la zona defensiva

39' Remate rechazado de Ar'Jany Martha que remata con la derecha desde el centro del área

38' Remate fallado por Amir Murillo que remata de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado

37' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jorge Gutiérrez remata con la izquierda desde el centro del área

36' Remate fallido por Carlos Harvey remata con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado

35' Carlos Harvey recibe una falta en la zona defensiva

33' Remate fallado por Andrés Andrade remata con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería

31' Remate parado por bajo a la izquierda. Juninho Bacuna remata con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área

28' Remate fallado por Tahith Chong remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

27' Leandro Bacuna de Curazao ha recibido una falta en la banda izquierda

26' Corner para Panamá. Cobrado por Carlos Harvey

24' Remate parado al lado derecho de la portería. Adalberto Carrasquilla remata con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

23' Amir Murillo recibe una falta en la banda derecha

22' Remate parado por José Luis Rodríguez con remate de izquierda desde fuera del área.

22' Yoel Bárcenas recibe tarjeta amarilla por juego peligroso

19' Tahith Chong de Curazao recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.

17' Falta de Carlos Harvey

6' Adalberto Carrasquilla ha recibido una falta en la zona defensiva

5' Amir Murillo ha recibido una falta en la zona defensiva

4' Amir Murillo ha recibido una falta en la zona defensiva

2' Livano Comenencia de Curazao remata con la derecha desde fuera del área

1' Yoel Bárcenas ha recibido una falta en la zona defensiva

¡Arrancan los primeros 45 minutos de este encuentro!

¡Saltan los 22 protagonistas al campo de juego!

Así sale la selección de Curazao para este encuentro ¡Alineación!Así jugará la selección de Curazao para medirse a Panamá. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/kIRF7mLEEM — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2026

Bárcenas en el XI titular de Christiansen ¡EL MAGO SERÁ TITULAR! Edgar Yoel Bárcenas está completamente recuperado de la lesión. #EstoyMareaRoja @fepafut pic.twitter.com/qG77fP8pU7 — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2026

¡Empieza el análisis de A La Candela previo al Curazao vs Panamá! ¡Deja tu resultado!#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/bx69cu4cOu — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2026

Así llega la selección de Panamá al estadio Ergilio Hato Llegada de Panamá pic.twitter.com/ewqje31K74 — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2026

Gran oportunidad para el Guti en el XI inicial ¡Gran oportunidad! El lateral izquierdo Jorge Gutiérrez será titular ante Curazao. #EstoyMareaRoja @fepafut pic.twitter.com/lx9HmOHWiO — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 12, 2026

Yayita Vergara titular vs Curazao ¡YAYITAAAAA! Josué Vergara será la referencia en ataque ante Curazao. #EstoyMareaRoja @fepafut pic.twitter.com/kMQPwiBpDd — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 12, 2026

El XI inicial de Panamá contra Curazao ¡ TITULARES !Así sale #PanamáMayor para enfrentarse a Curazao, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.Ergilio Hato, Willemstad, CUW7:30PM@foxdeportes_pa #MareaQueLate pic.twitter.com/CRlovIuvwb — FEPAFUT (@fepafut) November 12, 2026