Selección de Panamá jugará de blanco en la ida ante Curazao

La selección de Panamá vestirá de blanco, con su guardameta utilizando un uniforme verde fluorescente, mientras que Curazao saltará al terreno de juego con su tradicional indumentaria azul, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF .

Ambas selecciones buscarán dar el primer paso rumbo al Final Four del torneo y a la Copa Oro 2027.

El compromiso se disputará este jueves 12 de noviembre en el Estadio Ergilio Hato, en Willemstad, donde Panamá intentará conseguir un resultado favorable como visitante para afrontar con ventaja el partido de vuelta en casa, el domingo 15 noviembre desde las 6:00 p.m.

Los descartes de la Selección de Panamá

Panamá viajó con un total de 23 jugadores, mientras que los dos futbolistas que se mantendrán concentrados en Panamá por decisión técnica son: El mediocampista Daivis Murillo del CD Plaza Amador y el Mediocentro ofensivo Giovany Herbert del FC Kryvbas Kryvyi Rih de la Premier League de Ucrania.