Selección de Panamá: Thomas Christiansen habla desde Curazao previo a importante choque

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa desde Curazao, previo al choque de Liga de Naciones de CONCACAF.

Palabras de Thomas Christiansen previo a compromiso de la selección de Panamá

"Primero yo creo que si los dos estadios están llenos es porque algo bueno habremos hecho para llamar la atención de los aficionados, por su puesto aquí el estadio es más chico, el país es más chico, pero la respuesta es inmensa, tiene mucho merito y sí volvemos a través de cuando enfrentamos en ese momento, ajora son jugadores de mucha más experiencia", mencionó Christiansen.

"Todos son son holandeses nacidos en Holanda, menos uno, que ha nacido aquí en Curazao y eso muestra un poco la cultura holandesa que tienen, de como iniciaron su carrera", destacó el entrenador hidspano danés.