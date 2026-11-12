BOXEO Boxeo Internacional -  12 de noviembre de 2026 - 16:03

"El Magnífico" José Núñez superó la báscula para su combate ante Bryan Flores

El púgil panameño José Núñez ya marcó el peso para su choque ante el mexicano Bryan Flores en El Paso, Texas.

El Magnífico José Núñez superó la báscula para su combate ante Bryan Flores

"El Magnífico" José Núñez superó la báscula para su combate ante Bryan Flores

FOTO: ProBox TV
Elías Tuñón
Por Elías Tuñón

El invito púgil panameño José Núñez superó con éxito su pesaje para combate estelar en la categoría de peso superligero en El Paso, Texas de este viernes 13 ante el mexicano Bryan Flores, en velada de ProBox TV y Kings Promotions.

José Núñez superó la báscula

Núñez, de 28 años de edad marcó 139 libras y su rival, Flores, de 30 años pesó 140 libras exactas, en el límite de la categoría de peso superligero.

Los explosivos púgiles se vieron cara a cara por última vez antes de subirse al ring, en un esperado pleito de clasificados mundiales, que también tendrá en juego el título FECARBOX.

El apodado como "El Magnífico" actualmente posee el título Continental Américas de la Asociación Mundial de Boxeo, cetro dorado que ganó en su pasado combate ante Erislandy Álvarez.

Josesito, oriundo de Curundú, además se mantiene en la posición número 6 del ranking AMB de la categoría de los superligeros, mientras que su rival llega como el número 11 del Consejo Mundial de Boxeo.

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