Nations League: España sigue invicta al vencer a República Checa

España firmó este jueves en Praga su quinta victoria seguida en la Nations League al derrotar a la República Checa con un gol de penalti de Álex Baena y otro de Pubill en el tiempo añadido, en un partido en el que tuvo que arremangarse y en el que el protagonista fue el VAR, al detectar una pena máxima y dejar con uno menos a los locales en la segunda parte.

Sin Lamine Yamal y otros pesos pesados, como Rodri o Mikel Oyarzabal, España saldó el trámite ante el colista tras una primera parte en la que dominó con autoridad y una segunda en la que bajaron el nivel y los checos rozaron el empate, pero acabaron con diez por la roja al capitán Krejci, también expulsado en la ida.

El combinado de Luis de la Fuente amplía a 43 su racha histórica de encuentros sin perder y se emplaza con Inglaterra, que ganó a Croacia, para dilucidar el liderato del grupo en la última jornada el próximo domingo, día 15, en el estadio Metropolitano de Madrid.

Sin tiempo para ver los resultados de los retoques, llegó el penalti, revisado en el VAR tras una acción inofensiva en la que Ambros tocó de forma inocente la pelota con la parte alta de un brazo.

Con Oyarzabal ausente por el nacimiento este jueves de su segundo hijo, Baena lo ejecutó de forma magistral para anotar su quinto gol con la camiseta de la selección española.

Los de Santi Denia apenas se asomaron por los dominios de un Unai Simón, que cumplió su partido número 70 con España estrenando su etiqueta de mejor portero del mundo.

El 1-0 transmitió la sensación de que el partido estaba encarrilado, más si cabe tras un segundo gol obra de Yeremy Pino después de un pase telescópico de Unai Simón que plantó al extremo del Crystal Palace solo ante Kovar.

Pero el piloto del VAR se encendió de nuevo y detectó un milimétrico fuera de juego que invalidó la obra de arte del guardameta del Athletic Club.

España aumenta a 43 su invicto

De nuevo el videoarbitraje cobró protagonismo y el árbitro corrigió su primera decisión de sacar amarilla y la convirtió en roja al capitán, que ya fue expulsado con doble amonestación en la derrota de los checos ante España en la ida (3-1).

Con diez, el partido siguió agitado, pero a los centroeuropeos se le agotaron las pilas y España aprovechó para ampliar la ventaja en el último suspiro con un tanto de Pubill.

FUENTE: EFE