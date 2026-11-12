Stephen Curry baja con los Warriors por lesión abdominal

Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors, se perderá al menos las dos próximas semanas de competición debido a una distensión abdominal que le forzó a abandonar el partido de anoche contra los Houston Rockets, informó este jueves la franquicia californiana.

"La resonancia magnética confirmó que Curry tiene un desgarro oblicuo abdominal. Será reevaluado en dos semanas", detalló en un comunicado.

El veterano tirador hizo una mueca de dolor tras anotar su primer triple de la noche y poco después desfiló a vestuarios. Curry apenas disputó 5 minutos y 35 segundos de un partido en el que los Warriors acabaron perdiendo 115-105.

Stephen Curry baja con los Warriors

Curry, de 38 años, ha jugado diez partidos esta temporada, en los que promedia 27,8 puntos, 3,9 asistencias y 3,7 rebotes, con un porcentaje de acierto del 50% en tiros de campo y del 45,7% en triples.

Estas cifras han ayudado a que los Warriors sean actualmente sextos en la Conferencia Oeste, con ocho triunfos y cuatro derrotas.

La baja se Curry se suma a la de la otra estrella del equipo, Jimmy Butler, que se recupera de una lesión en el ligamento cruzado y no se espera que se reincorpore hasta principios de 2027.

FUENTE: EFE