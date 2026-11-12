Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá cae ante Gran Bretaña en ronda de consolación WBSC

Tras quedar sin opciones de avanzar a la Súper Ronda, el inicio no pudo ser peor para la selección de Béisbol de Panamá en la ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U23, traer perder este jueves 11-7 frente a Gran Bretaña en el Estadio Roberto Clemente.

Los dirigidos por Aníbal Reluz volvieron a demostrar un bajo nivel en el pitcheo, permitiendo 11 imparables, 9 bases por bolas y recetar 7 ponches. Josmar González fue la nota alta, tirando 1.1 episodios de 3 ponches.

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A la ofensiva, Edwin Hidalgo fue el mejor conectando de 4-3 con un doble y 3 carreras anotadas.

Está derrota deja a Panamá con récord de 2-1 en la ronda de consolación.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23?

Los canaleros volverán a jugar este viernes 13 de noviembre ante Cuba en el Estadio Roberto Clemente (1:00 p.m).