Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá cae ante Gran Bretaña en ronda de consolación

Tras quedar sin opciones de avanzar a la Súper Ronda, el inicio no pudo ser peor para la selección de Béisbol de Panamá en la ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U23, traer perder este jueves 11-7 frente a Gran Bretaña en el Estadio Roberto Clemente.
A la ofensiva, Edwin Hidalgo fue el mejor conectando de 4-3 con un doble y 3 carreras anotadas.
Está derrota deja a Panamá con récord de 2-1 en la ronda de consolación.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23?
Los canaleros volverán a jugar este viernes 13 de noviembre ante Cuba en el Estadio Roberto Clemente (1:00 p.m).