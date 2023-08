Live Blog Post

FICHAJE DE AMIR POR EL MARSELLA

"Hablé con Amir, lo felicité por su nuevo fichaje y es una gran noticia para todos, incluyendo el fútbol panameño".

"Tenía claro que no estaría en la lista, llegaría muy justo, puede que este al 100 por 100', recuperado de la lesión, pero no está compitiendo y no quería arriesgar con una convocatoria donde se puede lesionar, además de no haber entrenado por falta de concretar su fichaje".