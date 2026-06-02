Selección de Panamá: "Mi intención es que jueguen todos", Thomas Christiansen

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa, en un día muy especial en el último entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández previo al viaje a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

"Todos han tenido su tiempo recuperación, tratamiento, todos están bajo el plan que se ha propuesto para estos casos, hoy Azarías va a practicar todo o casi todo y Luis Mejía y Carrasquilla diferenciado. Y luego también Aníbal, el también está evolucionando favorablemente, ya hace todo y se unirá al equipo en San Luis", mencionó en entrenador de "La Roja".

Christiansen respondió sobre los 3 delanteros ante Brasil

"Primero hay un plan, una idea de estos tres partidos, yo quería ver a Kadir en Brasil, en punta, lo que me sabe mal es que los jugadores entraron con un resultado en contra y donde el equipo tácticamente no estuvo fino, había que juntar mucho más las líneas, estar más ordenado, pero todo tenía un porque, José Fajardo ya ha jugado en esa posición, de extremo, Tomás también, en un principio daba igual quien jugara en esas tres demarcaciones, pero ahora por ejemplo para el partido de mañana habrá otro tipo de planteamiento", destacó.

"El partido de Bosnia nos puede servir de mucho, el de mañana es lo que es, un partido para despedirnos de la afición, ante la fanaticada que tenemos aquí en Panamá y bueno es un partido en donde no solamente hay los 11 cambios posibles, incluso podemos hacer más y mi intención es que jueguen todos, si juegan todos ya ponemos el resultado en segundo plano", añadió el hispano danés Thomas Christiansen.

"Que la afición venga apoyar mañana y a despedir a los jugadores como merecen", finalizó Christiansen.