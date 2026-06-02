Selección de Panamá: "Ha sido parte del trabajo irme ganándome la confianza del profe", Jorge Gutiérrez

Jorge Gutiérrez habló de su trabajo para volver a la Selección de Panamá en la era Thomas Christiansen.

"Con la ilusión y la alegría de poder disputar minutos aquí en casa con nuestra gente, con nuestra afición. Estamos todos preparados para los que inicien e igual para los que están de suplente", dijo sobre el amistoso ante República Dominicana.

Sobre el partido ante Brasil dijo: "Ellos fueron superiores en la segunda parte, los jugadores de ellos le dieron bastante dinámica a Brasil, por allí los suplentes de Brasil tenían otro estado de ánimo. Tuvimos algunas desatenciones y eso nos pasó factura".

"Las oportunidades siempre han estado, estuve fuera de la Selección varios partidos y varios años, eso me hizo prepararme para cuando me den la oportunidad aprovecharla, creo que fue lo que hice cuando regresé. Ha sido parte del trabajo irme ganándome la confianza del profe", expresó sobre su tiempo en la Selección.

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