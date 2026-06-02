MAREA ROJA Marea Roja -  2 de junio de 2026 - 19:30

Selección de Panamá: "Lo que nos vamos a encontrar será parecido a lo que vimos con Brasil", Roderick Miller

Roderick Miller, defensor de la selección de Panamá de cara al Mundial 2026, habló de lo vivido ante Brasil y lo que serán los próximos partidos amistosos.

Roderick Miller en el amistoso entre Brasil y la Selección de Panamá

Roderick Miller en el amistoso entre Brasil y la Selección de Panamá

FOTO / FPF

Roderick Miller, defensor de la selección de Panamá de cara al Mundial 2026, habló de lo vivido ante Brasil y lo que serán los próximos partidos amistosos.

"Sensaciones lindas de ver al público, presente mañana también sabemos que será un espectáculo muy bonito esperemos darle lo mejor a la afición para así irnos bien felices y con buena energía para hacer nuestro trabajo en el mundial", expresó Miller.

Del amistoso ante Brasil dijo: "Sabemos la potencia que es Brasil, al final nos llevamos buenas sensaciones porque jugamos por partes, se vio que podemos y eso es importante por la experiencia, saber que debemos despertar, lo que nos vamos a encontrar será parecido a lo que vimos con Brasil y eso nos va a ayudar muchísimo para lo que viene.

"El partido de mañana más que una despedida será de gran importancia para que el equipo tenga esa fortaleza, irnos bien felices y allá también en Bosnia demostrar y dar lo menor por Panamá para irnos a la Copa de Mundo", indicó el defensor zurdo.

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