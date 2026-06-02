MLB MLB -  2 de junio de 2026 - 12:54

MLB: Panameño Justin Lawrence jugará en la Liga Americana

El relevista panameño Justin Lawrence jugará en los Mellizos de Minnesota de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Panameño Justin Lawrence jugará en la Liga Americana

MLB: Panameño Justin Lawrence jugará en la Liga Americana

FOTO: MLB

Los Mellizos de Minnesota adquirieron este martes 2 de junio al relevista panameño Justin Lawrence después de que había sido designado para asignación por los Piratas de Pittsburgh de la MLB, el pasado 29 de mayo.

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La transacción del canalero se dio a cambio de consideraciones en efectivo, según anunció la franquicia.

El derecho de 31 años espera consolidarse en el equipo que compite en la división central de la Liga Americana, tras debutar en Las Mayores con los Rockies de Colorado en el 2021.

Justin Lawrence y su rendimiento en 2026 - MLB

Después de tener un 2025 destacado con récord de 1-0 en 17 juegos, 17.2 episodios lanzados, efectividad de 0.51, 9 imparables permitidos, 1 carrera, 8 bases por bolas y 23 ponches, la campaña 2026 no ha sido la mejor, teniendo marca de 0-2 en 22.0 capítulos, 5.32 de efectividad, 22 imparables, 20 carreras (13 limpias), 12 pasaportes y 25 ponches.

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