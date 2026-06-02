Selección de Panamá: "Estamos preparados mental y físicamente para lo que se viene", Cristian Martínez

El mediocampista de la selección de Panamá Cristian Martínez fue otro de los protagonistas que habló para los medios de comunicación previo al entrenamiento especial previo a choque de despedida en el Estadio Rommel Fernández.

"El equipo sigue enfocado, todos estamos preparados mental y físicamente para lo que se viene, creo que hay que pasar la pagina y enfocarnos en el partido de mañana, tratar de irnos con una victoria y pensar de lleno en el Mundial", mencionó "Fulo".

"En la semana el profe nos va a poner a ver el partido (Ghana), hay que estudiar al equipo y así contrarrestar el trabajo de ellos para cuando juguemos contra ellos", añadió.

"Un partido que nos deja enseñanzas, toca por ahí corregir errores para no volver a cometerlos y hay que pasar la página y enfocarnos en el Mundial", finalizó.