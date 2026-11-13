MAREA ROJA Marea Roja -  13 de noviembre de 2026 - 11:00

Selección de Panamá vs Curazao: Fecha, hora y dónde ver Liga de Naciones CONCACAF

Conoce todos los detalles del duelo de vuelta entre la Selección de Panamá y Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.

Selección de Panamá vs Curazao: Fecha

Selección de Panamá vs Curazao: Fecha, hora y dónde ver Liga de Naciones CONCACAF

FOTO: FPF

La Selección de Panamá y Curazao se verán las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.

Para el choque de vuelta, los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán sacar un resultado positivo en casa para avanzar al Final Four y a la Copa Oro 2027, teniendo en cuenta que no marcamos de visita y que en este torneo el gol de visitante tiene un valor importante (Primer criterio de desempate).

Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs Curazao en Liga de Naciones CONCACAF

  • Fecha: Domingo, 15 de noviembre de 2026
  • Hora: 6:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

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