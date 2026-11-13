Selección de Panamá vs Curazao: Fecha, hora y dónde ver Liga de Naciones CONCACAF

La Selección de Panamá y Curazao se verán las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.
Para el choque de vuelta, los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán sacar un resultado positivo en casa para avanzar al Final Four y a la Copa Oro 2027, teniendo en cuenta que no marcamos de visita y que en este torneo el gol de visitante tiene un valor importante (Primer criterio de desempate).
Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs Curazao en Liga de Naciones CONCACAF
- Fecha: Domingo, 15 de noviembre de 2026
- Hora: 6:00 P.M.
- Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes