Selección de Panamá vs Curazao: Fecha, hora y dónde ver Liga de Naciones CONCACAF FOTO: FPF

La Selección de Panamá y Curazao se verán las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.

En el partido de ida disputado en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, ambas selecciones igualaron sin goles, pero con muchas oportunidades de cara al arco de Eloy Room y Orlando Mosquera.

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