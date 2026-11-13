Orlando Mosquera: "sacamos un resultado positivo, lastimosamente no pudimos marcar"

La Selección de Panamá empató 0-0 a Curazao en el partido de ida de los cuartos de final en La Liga de Naciones Concacaf.
"Ya sabíamos el partido que iba a proponer Curazao en su cancha. Aquí nunca ha sido fácil para nosotros y siempre se nos ha complicado, pero sacamos un resultado positivo, lastimosamente no pudimos marcar que era lo que queríamos" mencionó Mosquera.
También resaltó el buen trabajo del equipo de Curazao: "Ellos supieron hacer su trabajo, se cerraron muy bien atrás y siento que eso era lo que estaban buscando; que no marcáramos".
La Selección de Panamá regresa a casa en busca del pase al Final Four
"Nosotros contentos con el calor de la afición en los últimos años que nos han apoyado de una manera muy grande, tratando de resaltar eso con buenos partidos y buscando siempre la victoria en casa", expresó el "Kuty" sobre lo importante del apoyo de los panameños en el estadio.
Panamá mantiene abierta la eliminatoria y tendrá la oportunidad de definir su clasificación en el encuentro de vuelta, donde buscará aprovechar su condición de local.