MAREA ROJA Marea Roja -  13 de noviembre de 2026 - 15:40

Orlando Mosquera: "Sacamos un resultado positivo, lastimosamente no pudimos marcar"

Orlando Mosquera, arquero panameño expreso sus sensaciones post-partido luego del 0-0 ante Curazao y espera sacar la victoria en casa.

Orlando Mosquera: sacamos un resultado positivo

Orlando Mosquera: "sacamos un resultado positivo, lastimosamente no pudimos marcar"

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Orlando Mosquera, portero de la selección mayor mencionó que fue un buen partido pese a no poder marcar, que era lo que el equipo quería.

"Ya sabíamos el partido que iba a proponer Curazao en su cancha. Aquí nunca ha sido fácil para nosotros y siempre se nos ha complicado, pero sacamos un resultado positivo, lastimosamente no pudimos marcar que era lo que queríamos" mencionó Mosquera.

También resaltó el buen trabajo del equipo de Curazao: "Ellos supieron hacer su trabajo, se cerraron muy bien atrás y siento que eso era lo que estaban buscando; que no marcáramos".

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"Nosotros contentos con el calor de la afición en los últimos años que nos han apoyado de una manera muy grande, tratando de resaltar eso con buenos partidos y buscando siempre la victoria en casa", expresó el "Kuty" sobre lo importante del apoyo de los panameños en el estadio.

Panamá mantiene abierta la eliminatoria y tendrá la oportunidad de definir su clasificación en el encuentro de vuelta, donde buscará aprovechar su condición de local.

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