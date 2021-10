Marta Cox: "Estoy en mi momento y lo tengo que aprovechar al máximo"

Sobre el rival, Marta Cox señaló que "Es un rival muy fuerte, físicamente son muy fuertes, muy altas, pero nosotras también tenemos nuestras fortalezas como la agilidad y que sabemos jugar como grupo, además de lo individual. No somos todas pequeñas sino que también tenemos buen nivel de estatura".

La '10' está pasando un excelente momento en su carrera profesional a nivel individual tanto con la selección nacional, como en su equipo, el Club León de México.

"En mi club quiero mantenerme, seguir aumentando todos los días mi nivel, me esta yendo super bien pero no puedo conformarme con eso sino querer algo más. Físicamente me siento super bien, creo que es mi mejor versión, no puedo bajar la cabeza, estoy en mi momento y creo que lo tengo que aprovechar al máximo", finalizó Cox.

La delegación de la selección femenina de Panamá estará saliendo del Aeropuerto Internacional de Tocumen este 19 de octubre, alrededor de las 9:00 p.m. con destino a Trinidad y Tobago.