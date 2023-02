Marta Cox: "Llena mi hoja de goles como el más importante de mi carrera"

La número 10 de Panamá Femenina, Marta Cox , no solo ya es una de las jugadoras más emblemáticas de la historia del fútbol panameño, sino que además se ha encargado, durante el proceso de Nacho Quintana, de marcar los goles importantes, como lo fue ante Trinidad y Tobago para clasificar al Repechaje Mundial Femenino 2023 y este reciente ante Papúa Nueva Guinea para acceder a la gran final vs Paraguay.

La historia del gol de Cox no es una historia cualquiera: el gol del domingo fue nada más y nada menos que de chilena y para abrir un partido que necesitaba un rápido gol de Panamá.

“Fue una jugada en donde toqué con Katherine (Castillo) y corrí justo al arco porque mi compañera Lineth fue hacia la banda a apoyar a Katherine. A partir de ahí, sé que Katherine no necesita pensar estas jugadas y tiró el centro; Natalia (Mills) hizo una diagonal y creo que me quitó la marca y me dejó un poco más de espacio… Yo no la pensé: solo hice el movimiento de chilena con dirección al arco”, comenta Marta cuando se le consulta cómo recuerda la jugada de su golazo.

Además, sabe que este gol no es un gol más en su carrera y que tiene un significado demasiado importante: “Significa mucho la verdad, más que fue con mi país. Este gol lo es todo y llega en un gran momento de mi vida; nunca será olvidado y llena mi hoja de goles como el más importante de mi carrera”.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1627190339449548802 ¡GOL SI, GOL DE PANAMÁ!



Marta Cox abre el marcador al minuto 11.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/L2CucEgEhs — Deportes RPC (@deportes_rpc) February 19, 2023

FUENTE: FEPAFUT