Selección de Panamá: "Hemos evolucionado mucho", Édgar Yoel Bárcenas

Édgar Yoel Bárcenas, capitán de la Selección de Panamá en los tres partidos del Mundial 2026, habló de las diferencias entre esta Copa del Mundo y Rusia 2018.
"Nos quedamos con las buenas sensaciones que tuvimos en los tres partidos y cómo lo competimos", añadió Bárcenas.
Capitanía para Édgar Yoel Bárcenas
"No es fácil portar la cinta de capitán, creo que lo asumí de la mejor manera y si me dicen que "Fulo" Martínez y luego yo, yo creo que todos, creo que todos tuvieron un mundial de alto nivel y se vio reflejado en el campo, las veces que competimos, cómo lo hicimos y las ocasiones que creamos, creo que eso nos pone como la vara alta para lo que viene, hay que seguir preparándose porque en octubre vienen rivales muy fuertes y si me toca o al que le toque, hay que estar en un nivel muy alto".