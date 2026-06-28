Mundial 2026: Canadá le gana duelo a Sudáfrica y clasifica a los Octavos de Final

La selección de Canadá superó por la mínima (0-1) a Sudáfrica en duelo por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA desde Los Ángeles, en un cerrado duelo.

Los canadienses tomaron la iniciativa desde el inicio del partido tomando el control del balón y dominando en el medio sector de la cancha, pero siempre con respuestas del equipo africano, que llegaba por banda con velocidad.

La llegada más clara de la primera mitad llegó al 44' con un golpe de cabeza que fue salvado en la línea por el defensor Aubrey Modiba, en una jugada muy valiosa para mantener su arco en cero.

Segunda mitad de emociones en el Mundial 2026

Los anfitriones de la cita mundialista intentaron con sus armas ofensivas, con Jonathan David y Tani Oluwaseyi, pero la defensa africana se mostró rápida para cierres cruciales, como el que sacó en el área Aubrey Modiba, ante la llegada del delantero David precisamente.

Sudafrica también se desplegó en ofensiva en varias ocasiones, con remates de Appollis, pero unos que tapó de buena manera Maxime Crépeau.

Gol agónico

La anotación canadiense llegó cuando parecía menos probable, sobre el minuto 90+2' con remate de pierna derecha del mediocampista Stephen Eustáquio para la alegría de la fanaticada de los de la hoja de maple.

Con este gol sobre el final del partido, el equipo de Canadá se hace con un lugar en los octavos de final de la cita mundialista y ahora espera rival (Países Bajos o Marruecos) en busca de continuar con su histórica participación.