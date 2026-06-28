Mundial 2026: "Nos dimos cuenta de que tenemos oportunidades de ganar", Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu, DT de la selección de Japón, afirmó este domingo que la victoria contra Brasil en un amistoso disputado el año pasado hizo que sus jugadores se dieran cuenta de que tienen "oportunidades de ganar" a la Canarinha, en la víspera de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que los japoneses disputarán contra los quíntuples campeones mundiales.

"El año pasado disputamos un amistoso con Brasil y le ganamos. Es algo que nunca habíamos conseguido antes, una victoria contra Brasil, y fue algo histórico. Esa victoria del año pasado ha cambiado las tornas, y ahora para nosotros es incluso más complicado", consideró Moriyasu en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston.

"Por supuesto, la selección brasileña no cuenta con todos los jugadores que tenía a disposición en ese amistoso, pero tendrán gran motivación. Pensamos que va a ser un partido muy intenso. Ahora nos damos cuenta de que si tenemos oportunidades, es lo que aprendimos de ese amistoso. El partido de mañana va a ser complicadísimo, pero intentaremos ganar y lo daremos todo", añadió.

Japón ganó 3-2 a Brasil el año pasado tras remontar dos goles de desventaja e intentará repetir esa hazaña en Houston, esta vez en el escenario de un Mundial.

"He visto cómo ha crecido el equipo, mi perspectiva no ha cambiado. En ese tránsito hacia la Copa del Mundo hemos visto a jugadores que lo han hecho muy bien, que están cómodos en este tipo de escenario. Esta es la mentalidad que tienen. Los jugadores intentarán contribuir en la victoria y los que no, también. Todos harán todo lo posible para ayudar y jugaremos como un colectivo unido", dijo Moriyasu.

Dificultad

El preparador japonés reconoció que una dificultad añadida para su equipo será el menor tiempo de descanso que ha tenido en vista de esta cita.

"Brasil ha tenido 4 días de descanso y nosotros hemos tenido 3 entre partidos, tenemos cierta desventaja, pero no prestamos atención a esos aspectos. Ya sabíamos cuál iba a ser el calendario, éramos conscientes", afirmó.

Prometió que no va a cambiar la filosofía de su equipo, incluso contra Brasil.

"Estamos orgullosos por nuestro ADN y lo vamos a mantener de cara al futuro. En lugar de tener a la mayoría en nuestra liga nacional, muchos juegan en las ligas de todo el planeta. Y estamos en un nivel en el que podemos enfrentarnos a los mejores equipos del planeta, en cuanto a rapidez, fuerza física, toma de decisiones y también a nivel individual", aseguró.

"Estoy orgulloso por el legado que nos ha dejado Zico en cuanto a la profesionalización del fútbol japonés", añadió.

Como parte de la preparación, Moriyasu insistió en el trabajo en vista de unos posibles penaltis.

"En la última Copa del Mundo, en el partido contra Croacia perdimos en la tanda de penaltis. No pudimos avanzar. Nos hemos preparado respecto a quienes podrían ser los lanzadores. Cuando llegue el momento, si llegamos a los penaltis, tendremos que decir el orden de los lanzadores. Esta vez yo tomaré las decisiones sobre quien va a lanzar", informó.

"Ganar el Mundial es algo al que tenemos que aspirar, incluso en esta Copa del Mundo", concluyó el técnico japonés.

FUENTE: EFE