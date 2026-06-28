Selección de Panamá: "Hay que enfocarse más en los chicos que vienen creciendo", Tomás Rodríguez

"Estamos muy orgullosos por lo que hicimos y espero que el pueblo panameño también se sienta orgulloso de su selección en el Mundial", expresó Tomás Rodríguez tras el partido ante Inglaterra donde fue titular con la Selección de Panamá .

Rodríguez señaló que se llevan como experiencia de que deben estar más concentrados en los partidos. "La experiencia que adquirimos en este mundial fue algo muy bonito, creo que convencido de que vamos a estar en nuestro próximo mundial aprender de lo que se hizo en este Mundial".

"Estoy muy contento, muy feliz a nivel individual por haber jugador ante jugadores que yo veía en casa, jugadores de alto nivel, me sentí muy emotivo, también mi familia está muy orgullosa de mí, esa es la sensación que me llevo de este Mundial", añadió el delantero del Saprissa quien jugó dos de los tres partidos.

Sobre el futuro en la Selección de Panamá dijo: "Hay que enfocarse más en los chicos que vienen creciendo, hay jugadores que están haciendo las cosas excelentes y creo que esos jugadores le estarán dando alegrías al pueblo panameño y hoy en sen reflejados en los jugadores que se despiden de la Selección de Panamá".

Reacciones de Tomás Rodríguez