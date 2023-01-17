Nacho Quintana entrega lista preliminar para repechaje de Panamá

El entrenador de Panamá Femenina, Nacho Quintana, presentó la lista preliminar de 40 jugadoras que tendrán la posibilidad de ser elegidas para representar a Panamá en el repechaje mundialista de febrero en Nueva Zelanda.
La lista final de 23 jugadoras será presentada el jueves 26 de enero. Ese día, el DT Nacho Quintana atenderá en conferencia de prensa a los medios de comunicación.
LISTA PRELIMINAR PARA EL REPECHAJE
PORTERAS
SASHA FABREGAS TAURO FC
NADIA DUCREUX SPORTING SM
STEPHANI VARGAS CD PLAZA AMADOR
FARISSA CÓRDOBA PÉREZ ZELEDÓN (CRC)
YENITH BAILEY
DEFENSAS
KATHERINE GONZÁLEZ PÉREZ ZELEDÓN (CRC)
KATHERINE CASTILLO TAURO FC
REBECA ESPINOSA CD PLAZA AMADOR
YOMIRA PINZÓN SAPRISSA (CRC)
YIRSI SALAS SD ATLÉTICO NACIONAL
WENDY NATIS AMÉRICA DE CALI (COL)
ARLÉN HERNÁNDEZ TAURO FC
MICKEYLIS GUTIÉRREZ TAURO FC
DAYANE MADRID TAURO FC
HILARY JAÉN JONES COLLEGE (USA)
CARINA BALTRIP-REYES CS MARÍTIMO MADEIRA (POR)
ROSARIO VARGAS RAYO VALLECANO (ESP)
ADRIANA GARCIA S REINHARDT UNIVERSITY (USA)
DELANY JURADO TAURO FC
IZAURA TRYHANE SD ATLÉTICO NACIONAL
VOLANTES
NATALIA MILLS LD ALAJUELENSE (CRC)
DEYSIRÉ SALAZAR TAURO FC
LAURIE BATISTA TAURO FC
ALDRITH QUINTERO TAURO FC
KENIA RANGEL LD ALAJUELENSE (CRC)
MARTA COX PACHUCA (MEX)
SCHIANDRA GONZÁLEZ CD PLAZA AMADOR
NICOLE DE OBALDÍA CD HEREDIANO (CRC)
EMILY CEDEÑO CD PLAZA AMADOR
GLORIA SÁENZ SUCHITEPEQUEZ (GUA)
MARÍA MONTENEGRO
DELANTERAS
KARLA RILEY SPORTING FC (CRC)
ERIKA HERNÁNDEZ CD PLAZA AMADOR
SHERLINE KING TAURO FC
CARMEN MONTENEGRO CD UNIVERSITARIO
SHAYARI CAMARENA TAURO FC
LINETH CEDEÑO UC SAMPDORIA (ITA)
ANA QUINTERO CD PLAZA AMADOR
RILEY TANNER WASHINGTON SPIRIT (USA)
GABRIELA VILLAGRAND