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Nacho Quintana entrega lista preliminar para repechaje de Panamá

El entrenador Nacho Quintana envía lista de 40 jugadoras de Panamá Femenina para el repechaje al Mundial 2023.

Nacho Quintana

Nacho Quintana, entrenador de Panamá Femenina

Alejandro Agrazal

El entrenador de Panamá Femenina, Nacho Quintana, presentó la lista preliminar de 40 jugadoras que tendrán la posibilidad de ser elegidas para representar a Panamá en el repechaje mundialista de febrero en Nueva Zelanda.

FIFA pide a cada selección presentar una lista preliminar de 40 jugadoras de donde saldrán las 23 jugadoras que el DT eligiera para el torneo que clasificará a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023.

La lista final de 23 jugadoras será presentada el jueves 26 de enero. Ese día, el DT Nacho Quintana atenderá en conferencia de prensa a los medios de comunicación.

https://twitter.com/fepafut/status/1615422155109568512

LISTA PRELIMINAR PARA EL REPECHAJE

PORTERAS

SASHA FABREGAS TAURO FC

NADIA DUCREUX SPORTING SM

STEPHANI VARGAS CD PLAZA AMADOR

FARISSA CÓRDOBA PÉREZ ZELEDÓN (CRC)

YENITH BAILEY

DEFENSAS

KATHERINE GONZÁLEZ PÉREZ ZELEDÓN (CRC)

KATHERINE CASTILLO TAURO FC

REBECA ESPINOSA CD PLAZA AMADOR

YOMIRA PINZÓN SAPRISSA (CRC)

YIRSI SALAS SD ATLÉTICO NACIONAL

WENDY NATIS AMÉRICA DE CALI (COL)

ARLÉN HERNÁNDEZ TAURO FC

MICKEYLIS GUTIÉRREZ TAURO FC

DAYANE MADRID TAURO FC

HILARY JAÉN JONES COLLEGE (USA)

CARINA BALTRIP-REYES CS MARÍTIMO MADEIRA (POR)

ROSARIO VARGAS RAYO VALLECANO (ESP)

ADRIANA GARCIA S REINHARDT UNIVERSITY (USA)

DELANY JURADO TAURO FC

IZAURA TRYHANE SD ATLÉTICO NACIONAL

VOLANTES

NATALIA MILLS LD ALAJUELENSE (CRC)

DEYSIRÉ SALAZAR TAURO FC

LAURIE BATISTA TAURO FC

ALDRITH QUINTERO TAURO FC

KENIA RANGEL LD ALAJUELENSE (CRC)

MARTA COX PACHUCA (MEX)

SCHIANDRA GONZÁLEZ CD PLAZA AMADOR

NICOLE DE OBALDÍA CD HEREDIANO (CRC)

EMILY CEDEÑO CD PLAZA AMADOR

GLORIA SÁENZ SUCHITEPEQUEZ (GUA)

MARÍA MONTENEGRO

DELANTERAS

KARLA RILEY SPORTING FC (CRC)

ERIKA HERNÁNDEZ CD PLAZA AMADOR

SHERLINE KING TAURO FC

CARMEN MONTENEGRO CD UNIVERSITARIO

SHAYARI CAMARENA TAURO FC

LINETH CEDEÑO UC SAMPDORIA (ITA)

ANA QUINTERO CD PLAZA AMADOR

RILEY TANNER WASHINGTON SPIRIT (USA)

GABRIELA VILLAGRAND

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