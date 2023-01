Nacho Quintana: "Tenemos mucha competencia interna"

Nacho Quintana aseguró que quiere que Panamá Femenina muestre personalidad y juegue con la personalidad que las distingue y les ayuda hacer la diferencia.

"Tratamos de fortalecer la identidad y la personalidad del grupo, tratamos de que eso sea más homogéneo, hay que trabajar por el bien de la identidad del equipo que es lo que nos permitirá clasificar".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1611029524078116865 ¡Competencia!



El DT Nacho Quintana habla de la competencia interna de la selección de Panamá y línea por línea como se encuentra el equipo previo a la gira en Colombia, como preparación para el Repechaje Mundialista.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/qzv4Et0gZZ — Deportes RPC (@deportes_rpc) January 5, 2023

LO QUE SIRVE NO SE CAMBIA

"La competencia interna es fuerte, la línea defensiva se mostró bien y nosotros somos una selección que recibe pocos goles y eso nos genera que la defensa sea más solida y si algo está bien no hay porque moverla", manifestó Nacho Quintana.

Entre las mejorías del equipo han señalado que han perdido el temor con equipos 'superiores' o de otro género y esto es importante para el crecimiento de las jugadoras.

"Ya no les da miedo pararse ante un equipo masculino, no les da miedo hacer algo diferente. Habla bien de ellas, del carácter, habla que no les da miedo enfrentarse al rival que sea".

"No hay que menospreciar a nadie, el fútbol nos ha demostrado cada día que hay sorpresas, hay selecciones que están trabajando bien, así que le pondremos seriedad a los encuentros, al igual que hacemos con el entrenamiento", destacó Nacho Quintana previo a los amistosos que vienen en Colombia y Chile.