Panamá femenina: Calendario completo del repechaje mundialista

Papúa Nueva Guinea vs Panamá el 19 febrero a la 1:00 a.m. hora de Panamá (19 febrero – 7:00 p.m. hora local) en el North Harbour Stadium, Auckland, Nueva Zelanda.

El ganador de Paraguay vs China Taipéi enfrentará al ganador de Papúa Nueva Guinea vs Panamá en el Waikato Stadium, Hamilton, New Zelanda el 22 febrero a las 8:00 p.m. hora de Panamá (23 febrero – 2:00 p.m. hora local) .

TODOS LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE

Nueva Zelanda enfrentará en partido amistoso a Portugal el 17 de febrero a la 1:00 am.

Camerún chocará ante Tailandia el 18 febrero a la 1:00 am por el derecho a jugar contra Portugal en la final del Grupo A el miércoles 22 de febrero a la 1:30 am, mientras que la Selección de Chile esperará al vencedor del Senegal vs Haití en el Grupo B para jugar el 21 de febrero a las 8:00 pm.

En el Grupo C, China Taipéi enfrentará a Paraguay (18 de febrero 8:00 pm) y Papúa Nueva Guinea a Panamá (19 de febrero 1:00 am). Los ganadores de esta llave buscarán un boleto para el Mundial.