Panamá Femenina: Carmen Montenegro está orgullosa de representar a su país

Pero Carmen no se quedaría conforme con acompañar. Regresando a Panamá, tenía bien claro que tenía que trabajar aún mucho más fuerte para ganarse un lugar en la lista de 23 para el repechaje en Nueva Zelanda: “Bueno, el proceso en Monterrey fue un poco difícil porque una como futbolista quiere ir a jugar y aportar al equipo. Me tocó ir como alternativa, pero siempre le di gracias a Dios por la oportunidad, ya que observando y entrenando pude ganar más experiencia y pude, desde cerca, apoyar a mis compañeras. Pero desde aquel entonces me prometí a mí misma que iba a estar entre las 23 para el repechaje”.

No solo nunca paró de entrenar en los distintos microciclos de la selección en Panamá, sino que esta vez lo hizo con un objetivo mucho más concreto que antes: tener que dar algo más para convencer al DT de tenerla en la nómina oficial: “El director técnico siempre me dijo que tuviera paciencia, que mi momento iba a llegar, que siguiera trabajando fuertemente para estar al 100% y así poder ayudar al equipo cuando me necesitara.”

Y entonces Montenegro fue paciente, pero a la vez entrenó, trabajó, se cuidó y estuvo siempre a las órdenes del cuerpo técnico para lo que necesitara de ella en cada entrenamiento, sea en su posición habitual (delantera) o en donde ellos decidieran: “Han sido muchos momentos de esfuerzos y sacrificios, pero valieron la pena”.

Un día Nacho Quintana decidió ubicarla en el medio campo. Y Carmen cumplió, incluso superando sus propias expectativas en esa nueva posición. De allí en adelante la empezaron a ubicar siempre en el medio y no en el ataque. En ningún momento demostró molestia o incomodidad; todo lo contrario, empezó a entrenar incluso mejor que cuando lo hacía de delantera: “La verdad me siento excelente en esa posición. Además, en los últimos meses he mejorado mucho tanto en lo físico como en lo técnico”. Sin dudas, este cambio de posición era lo que tenía que ocurrir en la carrera de Carmen Montenegro, al menos en la Selección Nacional.

Y el jueves 26 de enero, el DT de la Selección Nacional, Nacho Quintana, entregó la lista de convocadas para viajar a Nueva Zelanda. Y Carmen se vio en la convocatoria: “Estoy realmente muy feliz. Significa mucho para mí estar entre las 23 mejores de Panamá. Me llena de orgullo saber que voy a representar a mi país en un repechaje. He trabajado mucho para estar aquí”.

Y no quiso perder oportunidad para dejar su opinión sobre lo que viene: “Veo a una selección enfocada en lo que quiere: unidas y con ganas de pasar por primera vez a un Mundial. Estamos listas al 100% para lo que viene. Queremos darle esa alegría al pueblo panameño”.

CHAME: EL PUEBLO DE MIS AMORES (Y DONDE RODÓ EL BALÓN)

Carmen Montenegro nació el 5 de diciembre del 2000 en el Distrito de Chame: “Chame significa mucho para mí. Es el pueblo al que le he dado toda mi infancia y he disfrutado todos mis momentos. Es donde empezó todo, es el pueblo de mis amores. Siempre pondré su nombre en alto. Chame es el pueblito humilde en donde crecí y al que siempre defenderé”.

Con 22 años en la actualidad, Montenegro cuenta que empezó a jugar al futbol “con niños en la canchita a los 12”. Y más allá de que al principio le gustaba más el béisbol que el fútbol, el balón terminó conquistando su corazón deportivo.

MI ABUELITA Y MI HERMANA: SIEMPRE PRESENTES

La volante de Panamá Mayor menciona a su familia cuando debe agradecer a aquellas personas que la acompañaron desde el primer momento en su carrera de futbolista: “Desde que empecé a jugar siempre me han apoyado y me han motivado a no rendirme. Ellos son las personas más importantes de mi vida. Y también lo son dos personas que ya no están conmigo, pero sé que donde están, están muy orgullosas de mí: ellas son mi abuelita y mi hermana”.

LA LESIÓN QUE CASI LA DEJA FUERA DEL FÚTBOL

Para disfrutar más lo que uno se ha ganado, a veces es necesario haber vivido momentos difíciles en lo profesional. Y hablando de su deporte favorito, Carmen Montenegro tiene muy claro que estuvo muy cerca de dejar el fútbol a muy temprana edad: “Pasé seis meses fuera de las canchas por una fractura de tibia y peroné y también en la clavícula. Ya no quería jugar más, pero Dios y mi madre estuvieron allí para alentarme y animarme a seguir haciendo lo que más amo. Siempre les estaré agradecida por haber estado en tan difícil momento. Hoy, gracias a ellas y a mi esfuerzo y disciplina estoy con la selección a solos 14 días de jugar un repechaje mundialista”.

El recuerdo de aquella lesión le permite a Montenegro valorar aún mucho más su presente y disfrutarlo. Y algo más que es muy importante: soñar con la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA.

SUS EQUIPOS

Habiendo jugado el último torneo de la LFF (Liga de Fútbol Femenino) en el CD Universitario, Carmen Montenegro también jugó en Brujas FC, SD Panamá Oeste y el CA Independiente.

ELEGIR UNA VIDA RELACIONADA AL DEPORTE

Además de ayudar a su padre en su trabajo cuando no está en competencia, Carmen ya tiene bien claro qué estudiará en la universidad: Lic. En Educación Física.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Carmen Montenegro ha jugado 1 partido con la Selección Mayor Femenina: fue el 9 de abril del 2022 en Belice contra Aruba, en un partido correspondiente la primera fase de la eliminatoria en donde Panamá venció 9-0.

