Panamá Femenina de Futsal: Este domingo conocerán a sus rivales en el Mundial

La Federación Panameña de Fútbol dirá presente en el sorteo oficial de la Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA 2025, que se celebrará este domingo 14 de septiembre en Manila, capital de Filipinas, a las 4:00 a.m. hora de Panamá (5:00 p.m. hora de Filipinas).

Por parte de FPF, asistirán al evento Gabriel Estrada, Coordinador de la Selección de Futsal Femenino de Panamá, y Amarelis de Mera, directora técnica del conjunto nacional, quienes representarán al país en este importante acontecimiento que marcará el inicio oficial del torneo.

Ambos, estarán partiendo de territorio nacional este jueves 11 de septiembre, en horas de la noche a Manila.

Durante su estadía en Filipinas, la cual será hasta el 18 de septiembre, la delegación panameña también estará realizando un recorrido por las sedes del torneo y las canchas de entrenamiento el día 16, como parte de la planificación previa que permitirá afinar detalles logísticos y deportivos de cara a la participación de Panamá en este certamen mundialista.

El sorteo, organizado por la FIFA, definirá la conformación de los grupos para esta primera edición oficial de la Copa Mundial de Futsal Femenina, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en las ciudades de Manila, Cebu y Davao.

Recordar, que Panamá logró su clasificación histórica al torneo tras una destacada actuación en el Premundial de Futsal de CONCACAF, en la cual alcanzó la posición de subcampeona del torneo.

Entrenamientos de Panamá Femenina de Futsal

La Selección Nacional Femenina de Futsal de Panamá ya inició su preparación de cara a la Copa del Mundo. Los entrenamientos arrancaron este martes 9 de septiembre, en un horario de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en las instalaciones del Mañanitas Country Club.

Mientras que la DT Amarelis de Mera esté fuera del país, el equipo quedará comandado por su asistente técnica, Sumara Samuels y el resto de su cuerpo técnico.

Las prácticas están planificadas en mantenerse activas durante todo el mes de septiembre y octubre, en el mismo horario y escenario.

FUENTE: FPF