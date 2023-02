Panamá Femenina: Marta Cox y su seguridad con el Mundial

Con 25 años de edad, la oriunda del barrio El Chorrillo de Ciudad de Panamá, comenzó en el fútbol con solo seis años en el Chorrillo FC: “Me di cuenta desde muy pequeña que yo podía ser futbolista, pero no profesional. Pero nunca paré de buscar otros horizontes, deportivamente hablando, y creo que eso me ha llevado a ser quien soy hoy en día: una jugadora profesional”.

MI MADRE VIVE EN MI CORAZÓN

Destacando la importancia de sus familiares y amigos que siempre la apoyaron en su carrera como futbolista, Marta no deja pasar la oportunidad de hablar de lo que significan para ellas sus padres: “Las personas más importante en mi vida han sido mis padres. Ahora solo tengo a mi papá porque mi madre falleció, pero no deja de vivir en mi corazón; siempre la tendré presente”. Y agrega: “Mi familia siempre ha estado para todas conmigo y también mis amistades que siempre han estado para mí: yo sé quiénes son y ellas también lo saben”.

SÍ LO PODEMOS LOGRAR

Con solo 14 años Marta Cox debutó en la Selección Mayor Femenina, y lo recuerda así: “Debuté con muchas jugadoras súper más grande que yo que hoy en día son una gloria nacional”.

Y también recuerda mucho cómo, con 21 años, la Selección Nacional alcanzó la instancia de repechaje en la anterior eliminatoria: “Aquel Premundial del 2018 significó para mí que, si con poco se pudo intentar, ahora con muchas cosas que tenemos sí lo podemos lograr. Y eso se llama tener continuidad como atleta, ponerse como meta objetivos y tener organización y ganas para poder lograrlo”, comenta Cox cuando analiza el presente y todo lo que ha evolucionado la jugadora panameña que está en la selección y la preparación que se ha tenido para el actual repechaje.

Habiendo jugado solo en el CD Universitario de la LFF en Panamá, Marta lleva un buen recorrido en el extranjero, habiendo pasado por el Cortuluá de Colombia, el FC Indiana de Estados Unidos, la LD Alajuelense de Costa Rica y el Club León de México, además su actual club, el Pachucha también mexicano.

DIOS TIENE UN PROPÓSITO PARA ESTA SELECCIÓN

Si hay algo que demuestra Marta Cox en su día a día en los entrenos, es seguridad. Y ella está muy segura de lo que viene para Panamá:“ Nos vemos en el mundial. Hemos pasado mucho tropiezo, pero sé que Dios tiene un propósito para esta selección. Realmente nos sentimos bien y estamos preparadas para afrontar este repechaje con mucha ilusión”.

Y es que la número 10 sabe que clasificar a la Copa Mundial no será solo un logro deportivo: “No me imagino la alegría de mi madre, mi padre y todas la gente que nos ha apoyado y ha confiado en todo este grupo. Pienso en las puertas que se nos abrirán para todos y la gran satisfacción que sería ver la bandera de mi país en un mundial. Eso no tendrá precio”.

OBJETIVOS EN EL FÚTBOL Y EN LA VIDA

“En Pachuca estoy muy bien. Quiero ser campeona y que dejemos una huella con mis compañeras. En el futuro quiero estar entre las mejores y llegar a una liga todavía más profesional. De esta manera podré generar mucho, prepararme para la universidad y tener mis propios negocios”.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut en la era Nacho Quintana: 15 febrero 2021 – Guatemala 3-1 Panamá – CAR de FEDEFUTBOL

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 5 partidos en la actual eliminatoria (de 7)

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 12 partidos amistosos (de 13)

Goles:

Oficiales: 2 a Aruba el 9 de abril 2022 por la primera fase de la eliminatoria, victoria 9-0; 1 a Trinidad y Tobago en la victoria 1-0 por el Premundial en Monterrey, el 12 de julio del 2022. Total: 3.

Amistosos: 1 a Guatemala el 15 febrero 2021, derrota 1-3; 1 a Guatemala el 19 febrero 2021, victoria 3-0; 1 a Costa Rica el 18 septiembre 2021, victoria 2-1; 1 a Costa Rica el 21 septiembre, derrota 3-2; 1 a Ecuador el 12 octubre 2022, empate 1-1. Total: 5.

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 17 partidos jugados – 8 goles

https://twitter.com/fepafut/status/1623782606310617088 LA 10 QUE QUIERE SER MUNDIALISTA



A 10 días del repechaje , Marta Cox haba de las posibilidades de que #PanamáMayor se convierta en mundialista, de El Chorrillo, de su madre y de sus objetivos en la vida.



https://t.co/SG8KdTSrtl. #UnidasPorUnSueño pic.twitter.com/oFDUusfhIu — FEPAFUT (@fepafut) February 9, 2023

FUENTE: FEPAFUT