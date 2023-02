Panamá femenina: Natalia Mills y la misión de ser la líder 

ESTAR AQUÍ ES UNA BENDICIÓN

Nacida un 22 de marzo de 1993 en la calle 15 de Parque Lefevre, en Ciudad de Panamá, “La Capi”, como le llaman sus compañeras, deja claro que estar en este equipo que busca hacer historia es un compromiso, una responsabilidad y también una bendición: “La competencia con las compañeras que están y que no están ha sido muy grande y fuerte. El Profe Nacho nos dijo desde el primer día que en las convocatorias siempre estarían las jugadoras que mejor estén en ese momento, sin importar nombres, experiencia o clubes donde juguemos. Para mí, estar aquí después de un 2022 complicado en donde tuve muchas lesiones, es una bendición pero también un compromiso que asumo con mucha responsabilidad porque debo confirmarle al DT, en cada entrenamiento, que puedo aportar mucho cuando él decida tenerme en el campo”.

CLASIFICAR AL MUNDIAL SERÁ EL BROCHE DE ORO EN MI CARRERA

Mills ha tenido paso por todas las categorías juveniles de la Selección Nacional y, desde temprana edad, defiende la camiseta de la Mayor: “Siempre lo di todo por la Selección. Estoy muy agradecida por todo el recorrido que he tenido y espero lograr la clasificación a la Copa Mundial para que mi capítulo tenga un broche de oro. Estoy más lista que nunca para, en conjunto con mis compañeras y el cuerpo técnico, lograr el objetivo trazado”.

UNA PREPARACIÓN SIN PRECEDENTES

El proceso de la selección con Nacho Quintana a la cabeza ha sido el proceso con mejor preparación de la historia: 9 amistosos en el 2021 previos al inicio de la eliminatoria y cinco campamentos internacionales en Ecuador, España, Colombia, Chile y Nueva Zelanda antes de jugar ante Papúa Nueva Guinea, el 19 de febrero. Natalia, que ha vivido casi todas las etapas de la selección, destaca el apoyo recibido: “La verdad es que no nos podemos quejar. El DT pidió una preparación acorde a lo que nos jugamos en el repechaje y la hemos tenido. Ahora nos toca a nosotras salir a la cancha a demostrar que estamos mejor preparadas que nunca”.

MI MADRE NUNCA ME JUZGÓ

«Si me preguntas por una persona importante en mi vida tengo mencionar a mi mamá, Beatriz Urnaga. Ella lo es todo para mí. Es la que ha estado siempre conmigo en todo momento, en todo este tiempo, en los buenos y malos momentos. A pesar de cualquier cosa siempre me apoya de manera incondicional, sin juzgarme”, comenta emocionada al hablar de su madre. Y destaca también la importancia que han tenido su hermana Natasha, su abuelita Hildaura Murillo, sus primos y el resto de la familia.

EL PROFE QUE LA ACOMPAÑÓ EN SU MOMENTO MÁS DIFCIL

En el mundo del fútbol, Mills pide destacar la presencia de un entrenador que fue demasiado importante en su carrera, sobre todo en el momento de mayor incertidumbre sobre si continuar o no como futbolista: “El Profe Víctor Suárez me acompañó en un momento en donde quería dejar de jugar. Tras el Premundial del 2018 ya no sentía motivación, pensaba que no podría salir a jugar al extranjero y que ya mi carrera estaba prácticamente terminada. Pero él conversó conmigo y me motivó a que siguiera jugando el deporte que tanto me apasiona. Le agradezco mucho haberme acompañado en ese difícil momento”. Mills no solo sí logró volver a jugar en el extranjero y ser pieza importante en el título obtenido por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el 2022, sino que retomó su gran nivel y hoy trabaja más fuerte que nunca para que Panamá clasifique a su primera Copa Mundial Femenina de la FIFA.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut en la era Nacho Quintana: 11 abril 2021 – Japón 7-0 Panamá – Estadio Olímpico de Tokyo

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 4 partidos en la actual eliminatoria (de 7)

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 6 partidos amistosos (de 11)

Goles: 2 a Belice por la eliminatoria el 20 de febrero del 2022

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 10 partidos jugados

FUENTE: FEPAFUT