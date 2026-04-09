Panamá Femenina superó a Aruba en eliminatorias en Penonomé

Panamá Femenina superó 3-1 al onceno de Aruba en partido de la segunda fase de las eliminatorias Concacaf camino a la Copa del Mundo desde el Estadio Universidad Latina en Penonomé.

Las dirigidas por Toña Is se vieron sorprendidas en el inicio del partido en tierras coclesanas, con la anotación de la visita sobre el minuto 5' del partido, con un potente y colocado tiro de pierna izquierda de Vanessa Sussana, tras un rebote que dejó en el área la defensora Carina Baltrip-Reyes.

La reacción de "La Roja" llegó con Riley Tanner al minuto 16' a pase de Sherline King, que apareció bien por banda izquierda, dejando rivales en el camino.

Panamá no se detuvo en su ofensiva y el segundo gol no se hizo esperar, con Arlén Hernández con el golpe de cabeza al 28', aprovechando el buen centro desde el tiro de esquina de Sherline King, que nuevamente asistió, su segunda del partido.

Más ataque de Panamá Femenina en el segundo tiempo

La selección panameña continuo mostrando dominio en el segundo tiempo y elevaron números en el marcador, con el tercer gol, en las piernas de Karla Riley, que definió bien desde el punto penal, aprovechando luego de que le cometieran la falta en el área a la atacante Riley Tanner.

Después de la anotación, las Riley's celebraron con la popular "Fusión" del famoso anime japonés creada por Akira Toriyama Dragon Ball.

Aruba presionó en los minutos finales, pero no fue suficiente para recortar en el marcador.

Con este resultado, Panamá Femenina suma 3 importantes puntos y espera cara a cara crucial ante Cuba del próximo viernes 17 de abril, que llegaba como líder al inicio de la jornada de este jueves.