Panamá femenina tendrá su primer encuentro ante Ecuador

https://twitter.com/fepafut/status/1578720160076410880 ¡HOY JUEGA PANAMÁ! #PanamáMayor visita hoy a Ecuador en el primero de los 2 amistosos que mantendrán ambas selecciones en esta Fecha FIFA.



11:30 a.m.

Rodrigo Paz Delgado

Quito, Ecuador

2.850 mts.#TodosyTodasSomosPanamá pic.twitter.com/RIs0OgIzRd — FEPAFUT (@fepafut) October 8, 2022

EL RIVAL

Ecuador viene de participar en la Copa América 2022 que se llevó a cabo en Colombia y que otorgó cupos para la Copa Mundial de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023. Ecuador no logró pasar de la primera fase en donde cosechó los siguientes resultados: 6-1 vs Bolivia, 1-2 vs Chile, 1-2 vs Colombia y 1-2 vs Paraguay.

Panamá y Ecuador se medirán en amistoso femenino desde las 11:30 am hora de Panamá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.