La Selección de Panamá Femenina dirigida por Toña Is completó este miércoles su segundo y último entrenamiento con plantel completo en la ciudad Penonomé donde se concentró con miras a sus partidos de la Eliminatoria Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, a disputarse este jueves 9 de abril frente a Aruba en el Estadio Universitario en la provincia de Coclé.
PANAMÁ FEMENINA VS ARUBA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER CLASIFICATORIA CONCACAF W
- Fecha: Jueves, 9 de abril de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Universitario
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
