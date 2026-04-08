Panamá Femenina vs Aruba: Fecha, hora y dónde ver Clasificatoria Concacaf W

La selección de Panamá femenina enfrentará a Aruba en duelo de la primera fase de la Clasificatoria Concacaf W.

La Selección de Panamá Femenina dirigida por Toña Is completó este miércoles su segundo y último entrenamiento con plantel completo en la ciudad Penonomé donde se concentró con miras a sus partidos de la Eliminatoria Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, a disputarse este jueves 9 de abril frente a Aruba en el Estadio Universitario en la provincia de Coclé.

Panamá llega a esta instancia final de la primera fase ubicada en el segundo lugar del Grupo E, pero con un partido menos que Cuba, el líder transitorio, por lo que la clasificación a la Fase Final depende 100% de la Selección Nacional.

  • Fecha: Jueves, 9 de abril de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Universitario
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 y futsal revelan convocatoria

Selección de Panamá: ¿Cuánto valen las nuevas camisetas para el Mundial 2026?

Jiovany Ramos: "No ha sido fácil la trayectoria que he tenido con la Selección"

