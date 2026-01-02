Panamá Sub-17: Los de Felipe Baloy se siguen preparando de cara al Clasificatorio de CONCACAF

La Selección de Panamá Sub-17 arrancó el nuevo año desde la cancha, firme en conseguir sus objetivos mundialistas en este 2026.

Los dirigidos por el Felipe Baloy entrenaron este viernes 2 de enero en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park, en lo que es la continuación de su plan de trabajo cara al próximo torneo Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF 2026 .

La escuadra Sub-17 trabaja firme en lograr su objetivo que es conseguir el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Para eso, Panamá Sub-17 deberá terminar primero de su grupo cuando en el mes de febrero se dispute en casa, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, el grupo B del Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF 2026 junto a las selecciones de Nicaragua, Dominica, Anguila y Guadalupe.

Panamá Sub-17 estará debutando en la competición en el Rommel el próximo jueves 5 de febrero frente al elenco juvenil de Dominica.

El elenco juvenil se mantendrá entrenando sin parar del 3 al 8 de enero en el COS Sports Plaza, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los entrenamientos iniciaron en el mes de diciembre durante las fiestas de año y no se detendrán.

Por el momento, un total de 31 de jugadores se mantienen entrenando en lo que es el cuarto microciclo de la preselección Sub-17, bajo la mirada del cuerpo técnico que lidera el DT Baloy.

A continuación, los llamados a entrenar con Panamá Sub-17

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)

Sebastián Sotelo CD Plaza Amador

Luis López Academia Costa del Este

DEFENSAS

Ismael Hinestroza Tauro FC

Emanuel Edwards CA Independiente

Renso Reyes CA Independiente

Johan Andrade Tauro FC

Arian Reyes USA

Josmil Alderete Tauro FC

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Ian Lucca Centella Panamá City FC

Anderson Ojo CD Universitario

Abdiel Gordón Bocas FC

VOLANTES

Jossimar Insturain Tauro FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Jamal Becford Southern Soccer Academy MLS Next (USA)

Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Lucio Ceballos Sporting SM

Estevis López Academia Costa del Este

Carlos Peña CD Universitario

Gabriel Quiroz Tauro FC

Oliver Pinzón CD Universitario

Joseph Choy Academia Costa del Este

Eric Ramos CD Plaza Amador

Ronaldo Matos Sporting SM

DELANTEROS

Steven Arboleda CD Plaza Amador

Andrés Castillo CA Independiente

Jassir Feliciano Veraguas United

Joshua Payton USA

FUENTE: FPF