Panamá Sub-17: Los de Felipe Baloy se siguen preparando de cara al Clasificatorio de CONCACAF

La Selección de Panamá Sub-17 arrancó el nuevo año desde la cancha, firme en conseguir sus objetivos mundialistas en este 2026.
La escuadra Sub-17 trabaja firme en lograr su objetivo que es conseguir el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Para eso, Panamá Sub-17 deberá terminar primero de su grupo cuando en el mes de febrero se dispute en casa, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, el grupo B del Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF 2026 junto a las selecciones de Nicaragua, Dominica, Anguila y Guadalupe.
Panamá Sub-17 estará debutando en la competición en el Rommel el próximo jueves 5 de febrero frente al elenco juvenil de Dominica.
El elenco juvenil se mantendrá entrenando sin parar del 3 al 8 de enero en el COS Sports Plaza, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Los entrenamientos iniciaron en el mes de diciembre durante las fiestas de año y no se detendrán.
Por el momento, un total de 31 de jugadores se mantienen entrenando en lo que es el cuarto microciclo de la preselección Sub-17, bajo la mirada del cuerpo técnico que lidera el DT Baloy.
A continuación, los llamados a entrenar con Panamá Sub-17
PORTEROS
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)
Sebastián Sotelo CD Plaza Amador
Luis López Academia Costa del Este
DEFENSAS
Ismael Hinestroza Tauro FC
Emanuel Edwards CA Independiente
Renso Reyes CA Independiente
Johan Andrade Tauro FC
Arian Reyes USA
Josmil Alderete Tauro FC
Cristian Ibarra CD Plaza Amador
Ian Lucca Centella Panamá City FC
Anderson Ojo CD Universitario
Abdiel Gordón Bocas FC
VOLANTES
Jossimar Insturain Tauro FC
Lucas Norte CD Plaza Amador
Jamal Becford Southern Soccer Academy MLS Next (USA)
Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)
Alfredo Maduro Academia Costa del Este
Lucio Ceballos Sporting SM
Estevis López Academia Costa del Este
Carlos Peña CD Universitario
Gabriel Quiroz Tauro FC
Oliver Pinzón CD Universitario
Joseph Choy Academia Costa del Este
Eric Ramos CD Plaza Amador
Ronaldo Matos Sporting SM
DELANTEROS
Steven Arboleda CD Plaza Amador
Andrés Castillo CA Independiente
Jassir Feliciano Veraguas United
Joshua Payton USA
