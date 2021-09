Qatar 2022: Lo que debes saber del Panamá - Costa Rica

Este también será el primer partido de octagonal con Thomas Christiansen como entrenador de Panamá, el danés se ha enfrentado en amistosos con jugadores de la liga local a Costa Rica y ambos partidos se llevaron la victoria, siendo la primera vez que Panamá le ganaba a los ticos en San José.

Según Teletica Deportes, una de las derrotas más dolorosas de Costa Rica ante Panamá se dio en el camino al Mundial de Estados Unidos 94, la Marea Roja lo ganó 1-0.

En eliminatorias, nuestros vecinos no han podido ganar en dos partidos consecutivos de eliminatorias. El 0-0 en San José y el 2-1 en el Rommel Fernández, es la prueba de que Panamá ya no se la hace fácil y en nuestro estadio no ganan desde hace cinco años.

El último encuentro con victoria de Costa Rica en suelo panameño fue el 17 de noviembre de 2015 con marcador final de 2-1.

Los duelos entre estas dos selecciones en eliminatorias arrojan que son 16 partidos oficiales en los que 8 son victorias para Costa Rica, 4 para Panamá, 4 empates, 29 goles a favor de los ticos y 17 para los nuestros.

Posibles alineaciones:

Panamá: Luis Mejía - Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis - Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez - Édgar Bárcenas y Rolando Blackburn. DT: Thomas Christiansen

Costa Rica: Keylor Navas - Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo - David Guzmán, Celso Borges, Randall Leal, Bryan Ruiz, Ariel Lassiter - Joel Campbell. DT: Luis Fernando Suárez

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)