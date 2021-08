Qatar 2022: "Nunca pierdan la esperanza, ni la fe. Uno trabaja en base de eso", Óscar Linton

"Es que uno nunca pierde la esperanza, ni la fe. Uno trabaja en base de eso, a que lo llamen y lo tomen en cuenta", comentó el jugador.

Hace días atrás el defensa panameño colgó una foto en redes sociales donde se le veía vestido de constructor a sus 18 años y una comparativa de donde se encuentra en estos momentos y la importancia para él de su convocatoria.

"Hace 10 años era difícil el fútbol en Panamá, me tocaba trabajar, era muy joven y era cansón entrenar y trabajar. Tenía un hijo ya y no me alcanzaba el dinero. En ese momento pensé que el fútbol se había acabado para mí pero yo les exhorto a los niños ahora que no renuncien a sus sueños y siempre luchen por eso", confesó Óscar Linton.

El panameño ya ha estado trabajando en la era de Thomas Christiansen con Panamá en amistosos de preparación, sin embargo tendrá una prueba de fuego en las eliminatorias camino a Qatar 2022.