Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 perdió en su debut

Bajo un fuerte sol en el Centro de Alto Rendimiento "Luis Tejada", la selección de Panamá Sub-17 perdió 3-1 frente a Paraguay en la primera jornada del grupo A de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Osmar Sosa abrió el marcador al minuto 2' por los paraguayos y Arian Reyes en propia puerta aumentó la ventaja al 59'.

¡FECHA 1! La selección masculina #PanamáSub17 cae por 3-1 Paraguay en su estreno en los @jsjpanama2026 en el CAR. Gol PAN: Joseph Choy Los dirigidos por el DT Felipe Baloy volverán a jugar este miércoles 15 Bolivia en el Estadio Rommel Fernández, desde las… pic.twitter.com/PEERQfi0AR

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Los panameños tuvieron la oportunidad de descontar en el marcador con un penal que no pudo concretar Joseph Choy al 65', pero luego tuvo la revancha y el propio Choy anotó el único gol canalero con un zurdazo al 72'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2043806629091520811?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZ!



Joseph Choy anota el primer gol de Panamá con un sensacional zurdazo. #EstoyMaresRoja pic.twitter.com/O0kFR2zT3k — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 13, 2026

El conjunto sudamericano siguió atacando y gracias a un golpe de cabeza de Sosa, sentenció la victoria al 76'.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026?

Los panameños bajo el mando de Felipe Baloy, volverán a jugar el miércoles 15 de abril ante Bolivia a las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.