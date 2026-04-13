Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 perdió en su debut

Bajo un fuerte sol en el Centro de Alto Rendimiento "Luis Tejada", la selección de Panamá Sub-17 perdió 3-1 frente a Paraguay en la primera jornada del grupo A de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
Los panameños tuvieron la oportunidad de descontar en el marcador con un penal que no pudo concretar Joseph Choy al 65', pero luego tuvo la revancha y el propio Choy anotó el único gol canalero con un zurdazo al 72'.
El conjunto sudamericano siguió atacando y gracias a un golpe de cabeza de Sosa, sentenció la victoria al 76'.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026?
Los panameños bajo el mando de Felipe Baloy, volverán a jugar el miércoles 15 de abril ante Bolivia a las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.