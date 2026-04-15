Thomas Christiansen sobre Fidel Escobar: "Si tengo que dar la lista hoy, no entraría"

Thomas Christiansen habló sobre Fidel Escobar quien ya empieza a tomar ritmo con el Saprissa luego de varios meses de baja por una lesión.

"Tenemos una lista larga de jugadores que estamos haciendo seguimiento, Fidel es otro de los jugadores que tenemos, que le seguimos cada semana y sí que sabíamos lo de los diez minutos, también hemos estado en conversación con él, cómo iba a la evolución, cómo estaba entrenando, cómo estaba su peso, todo esto ya le hacíamos un seguimiento, ahora lo que necesitamos es que se pongan las pilas, que juegue, que suma minutos y sobre todo que compita al nivel y al ritmo exigido para nuestra selección", expresó Thomas a Yashin Quesada.

Thomas añadió: "Fidel ha sido un fijo en las convocatorias y si él está al cien por cien como lo hemos tenido últimamente, pues tiene un hueco o podría tener un hueco, pero ahora mismo nos tiene que demostrar".

Fidel Escobar no entraría "hoy"

"Si tengo que dar la lista hoy, no entraría; es que no tiene ritmo, no queremos un jugador que aguante diez minutos. Si él empieza a jugar, a coger ritmo, en los entrenamientos va a tope, incluso hace trabajo individualizado para ponerse a tono, puede llegar", dijo el DT de la Selección de Panamá.