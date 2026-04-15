Thomas Christiansen sobre Fidel Escobar: "Si tengo que dar la lista hoy, no entraría"

Thomas Christiansen habló sobre Fidel Escobar quien ya empieza a tomar ritmo con el Saprissa luego de varios meses de baja por una lesión.
Thomas añadió: "Fidel ha sido un fijo en las convocatorias y si él está al cien por cien como lo hemos tenido últimamente, pues tiene un hueco o podría tener un hueco, pero ahora mismo nos tiene que demostrar".
Fidel Escobar no entraría "hoy"
"Si tengo que dar la lista hoy, no entraría; es que no tiene ritmo, no queremos un jugador que aguante diez minutos. Si él empieza a jugar, a coger ritmo, en los entrenamientos va a tope, incluso hace trabajo individualizado para ponerse a tono, puede llegar", dijo el DT de la Selección de Panamá.