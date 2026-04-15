Thomas Christiansen sobre Tomás Rodríguez: "Él está en la lista grande"

"Tomás tuvo la oportunidad de irse a Olimpia, tampoco puedo opinar de algo que no sé que ha pasado en el fondo y cederle el balón para que meta el penal ha sido un gesto bonito, pero bueno, el que lo tira es el único que puede fallar y eso no es el mayor problema lo que si tiene que hacer es jugar y olvidarse de esta situación y pensar en lo que viene mentalizarse de lo que viene de aquí al mundial hay que hacer las cosas bien", expresó Thomas Yashin Quesada.