Thomas Christiansen sobre Tomás Rodríguez: "Él está en la lista grande"

Tomás Rodríguez, quien no vive el mejor momento futbolístico en el Saprissa de Costa Rica, está en los planes de Thomas Christiansen para el Mundial 2026.
"Tomás tuvo la oportunidad de irse a Olimpia, tampoco puedo opinar de algo que no sé que ha pasado en el fondo y cederle el balón para que meta el penal ha sido un gesto bonito, pero bueno, el que lo tira es el único que puede fallar y eso no es el mayor problema lo que si tiene que hacer es jugar y olvidarse de esta situación y pensar en lo que viene mentalizarse de lo que viene de aquí al mundial hay que hacer las cosas bien", expresó Thomas Yashin Quesada.
Tomás sí, otros no
"Él está en la lista grande igual que Fidel", dijo Thomas que de está manera señaló son los únicos jugadores que están en la "lista grande", descartando de esta manera a Jorman Aguilar y Manuel Morán.