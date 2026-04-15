Fidel Escobar regresa después de 4 meses y anota con Saprissa

El defensor panameño Fidel Escobar regresó titular con Saprissa luego de 4 meses sin jugar por una hernia discal lumbar en la espalda y anotó en la final de la Copa Costa Rica.
Fidel Escobar marca su primer gol del año
El comandante arrancó los entrenamientos la semana pasada y en este partido le dieron la confianza para volver y terminó anotando el primer gol de su equipo en la final.
Previo a este partido, el entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen señaló que si hoy tuviera que dar una lista, Fidel Escobar se quedaría fuera por falta de ritmo y así respondió el panameño.