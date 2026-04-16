MLB: José Caballero se vistió de héroe para los Yankees

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 16 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue de 3-1 con un doble, una anotada y 2 remolcadas para que los Yankees de New York dejaran tendido en el terreno a los Angels 5-4.

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Este año batea para .186 con 1 HR con 8 remolcadas, 6 bases robadas y .543 de OPS.

Iván Herrera

Actuando como designado, se fue en blanco en 2 turnos con 3 bases por bolas en la victoria de los Cardenales de San Luis 5-3 ante los Guardianes de Cleveland.

Esta campaña batea para .194 con 1 HR, 7 impulsadas y .676 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 4-1 en la derrota de los Phillies de Philadelphia ante los Cubs de Chicago a 11-2.

Sosa batea para .286 con 1 HR, 5 impulsadas y .872 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue de 5-1 en la derrota de los Cubs.

Esta temporada batea para .267, 1 HR y 4 producidas y .805 de OPS.