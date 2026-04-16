Fidel Escobar le responde a Thomas Christiansen tras recientes declaraciones del DT

Fidel Escobar se coronó campeón de Copa en Costa Rica con el Deportivo Saprissa y además disputó noventa minutos para completar su primer partido desde su vuelta donde apenas sumaba 10 minutos.

"Respetuosamente yo no tengo que mandar un mensaje, al final yo estoy trabajando en mi club. Yo vengo a coger ritmo en mi club, primero le tengo que dedicar a mi club que estuvo allí en mi proceso, al igual que la selección, mi familia, todos y primero coger ritmo aquí y como acabo de decir, ya de aquí para adelante a ver que pasa", expresó Fidel.

"Cansado, aquí estábamos, por esta institución voy a darlo todo". Añadió: "Fue un sacrificio personalmente, del club y me siento muy contento de jugar noventa minutos".

El defensor señaló: "Me siento muy contento de ganar otro título con la institución más grande, de volver a jugar noventa minutos, se que es un proceso muy largo y poco a poco voy encontrando mi ritmo".

Fidel Escobar le responde a Thomas Chistiansen

"Es la verdad, es la decisión que actualmente si ahorita no tuviera, tendría la razón, sacaría la lista y yo respeto a todos los técnicos, respeto a todos, respeto al profe por lo que me ha brindado desde que llegó a la selección y yo lo respeto, de aquí tengo que tomar ritmo y después vemos que pasa en la lista final, ahora mismo no puedo decir que debo estar en la selección por jugar noventa minutos