Fidel Escobar le responde a Thomas Christiansen tras recientes declaraciones del DT

Fidel Escobar se coronó campeón de Copa en Costa Rica con el Deportivo Saprissa y además disputó noventa minutos para completar su primer partido desde su vuelta donde apenas sumaba 10 minutos.
"Cansado, aquí estábamos, por esta institución voy a darlo todo". Añadió: "Fue un sacrificio personalmente, del club y me siento muy contento de jugar noventa minutos".
El defensor señaló: "Me siento muy contento de ganar otro título con la institución más grande, de volver a jugar noventa minutos, se que es un proceso muy largo y poco a poco voy encontrando mi ritmo".
Fidel Escobar le responde a Thomas Chistiansen
"Es la verdad, es la decisión que actualmente si ahorita no tuviera, tendría la razón, sacaría la lista y yo respeto a todos los técnicos, respeto a todos, respeto al profe por lo que me ha brindado desde que llegó a la selección y yo lo respeto, de aquí tengo que tomar ritmo y después vemos que pasa en la lista final, ahora mismo no puedo decir que debo estar en la selección por jugar noventa minutos