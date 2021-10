Qatar 2022: "Tenemos que ir con la mentalidad de asaltar la historia", Harold Cummings

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1445171153446789129 ¡Mentalizados !



Harold Cummings: "La plaza de El Salvador es una de las más difíciles. Sabemos lo que representa jugar en el Cuscatlán, pero tenemos que ir con la convicción de ganar, venimos con la intención de sumar los 9 puntos. Esa es la mentalidad de todo el grupo". pic.twitter.com/dP8TO4BwKk — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 4, 2021

Cummings, quien ha sido uno de los capitanes de la selección nacional en la era de Thomas Christiansen, se perdió los primeros partidos del Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 disputados en septiembre, debido a una lesión en su espalda sufrida en la Copa Oro 2021.

En los últimos duelos, Aníbal Godoy fue el capitán de la 'Roja' y Cummings comentó al respecto que "Yo no estoy pensando en la capitanía, yo vengo a sumar, a aportar al grupo, es decisión del técnico si el siente que Aníbal tiene que ser el capitán será él y no va a haber problema, yo me llevo muy bien con Aníbal y con el resto del grupo, no vengo aquí a crear conflicto ni mal ambiente, hay que crear el ambiente necesario para sumar los nueve puntos".

Para los duelos de Panamá en octubre ante El Salvador, Estados Unidos y Canadá, una de las bajas más importantes es la del defensa Andrés Andrade quien sufrió una lesión en un entrenamiento con el Arminia Bielefeld (Alemania). Andrade es zurdo y el técnico hispano-danés ha mostrado siempre su preferencia por tener en cancha a un central de perfil zurdo y otro de perfil diestro, sin embargo ante la ausencia de Andrade, podrían darse otras posibilidades en la alineación titular donde podría entrar Harold Cummings, quien es diestro.

"Yo estoy disponible para estar donde el técnico me quiera utilizar. Andrade es perfil zurdo, ahí tenemos a Linton también. El profe va a tomar la decisión que tenga que tomar, nosotros estamos trabajando para eso, independientemente de quien vaya a jugar o no, creo que tenemos que estar todos listos para jugar la posición que nos toque y la que el profe decida", finalizó Cummings.

Panamá se enfrenta este jueves 7 de octubre ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, luego recibe a Estados Unidos el 10 de octubre en el Rommel Fernández y finalmente, viajará a Toronto para medirse ante Canadá en el BMO Field.