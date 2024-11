Selección de Panamá: "El objetivo era clasificar, no importaba cómo", Édgar Yoel Bárcenas AFP

Édgar Yoel Bárcenas, tiene un objetivo claro luego que la Selección de Panamá clasificó al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF.

"El objetivo era clasificar, no importaba cómo la verdad, porque a veces hemos jugado bien y hemos perdido. Esta vez se nos complicó, mis respetos a Costa Rica que lo hizo lo bien la verdad. Nos complicó como ellos pudieron, tampoco tuvieron un gran juego pero lo que hacían nos complicó mucho, cómo quedamos con uno menos, tuve que jugar otra posición otra vez pero bueno, yo estoy a la disposición a lo que pida mi selección y a seguir para adelante"

Édgar Yoel Bárcenas

"Otro gran año, ya tenemos muchos años así, la verdad sí está bien pero yo quiero es clasificar al mundial, si no clasificamos al mundial, todo esto no vale la pena, pero quedamos darle al mundial, yo quiero clasificar al mundial, ahora a corregir, tenemos tiempo hasta marzo de ver todo lo que no se hizo bien en este partido y ha tirar para delante".