Panamá Femenina: Toña Is llama a entrenamientos a jugadoras de LFF

Panamá Femenina se prepara para sus próximos compromisos internacionales, con la mirada puesta en los amistosos ante Nueva Zelanda y en el decisivo duelo de eliminatorias frente a Canadá.

La directora técnica de la Selección Mayor Femenina, María Antonia Toña Is, ha convocado a un grupo de jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) para un ciclo de entrenamientos que se desarrollará del domingo 27 al martes 29 de septiembre, en horas de la mañana, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) ubicado en Burunga.

Este llamado forma parte del trabajo que viene realizando la entrenadora y su cuerpo técnico desde hace varios meses, enfocado en la preparación de la Selección Nacional de cara al partido de eliminatorias ante Canadá, el próximo 28 de noviembre, encuentro en el que Panamá buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Antes de este importante compromiso, Panamá tendrá dos partidos de preparación ante Nueva Zelanda, programados para los días 10 y 13 de octubre, ambos en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá. Estos encuentros servirán como parte del proceso de preparación del equipo nacional de cara a la recta final de las eliminatorias.

Dentro de las jugadoras llamadas a entrenar para estos tres días de trabajo se encuentran Marta Cox, Lineth Cedeño y Arlén Hernández, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Las tres jugadoras aprovecharán estos días para continuar con sus trabajos bajo la supervisión de los fisioterapeutas encargados de sus recuperaciones, como parte del seguimiento de sus procesos individuales.

El cuerpo técnico continuará aprovechando estos espacios de trabajo para evaluar a las jugadoras de la LFF, dar seguimiento a sus condiciones físicas y deportivas y avanzar en la preparación del grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales.

LLAMADAS A ENTRENAMIENTOS 27-29 SEPTIEMBRE

PORTERAS

Yenith Bailey – Inter Panama CF

Farissa Córdoba – Umecit FC

Elsa Grant – CD Origen

DEFENSAS

Rebeca Espinosa – CD Plaza Amador

Mickeylis Gutiérrez – CD Plaza Amador

Sara Nieto – Inter Panama CF

Delany Jurado – Inter Panama CF

Yohalis Urriola – Inter Panama CF

Mireilis Rojas – CD Origen

Rosario Vargas – CD Origen

Yamileth Palacios – CD Origen

Cristabella Ríos – Umecit FC

Yakelin Nelaton – Umecit FC

VOLANTES

Axiany Cuadra – Umecit FC

Danyelis Colpas – Umecit FC

Schiandra González – Umecit FC

Gloria Saénz – CD Origen

Deysiré Salazar – CD Origen

Carmen Montenegro – Inter Panama CF

DELANTERAS

Grace Guerra – Umecit FC

Saichel Rivera – Umecit FC

Analía Arosemena – Umecit FC

Emily Cedeño – CD Origen

Alison Onodera – CD Origen

Shayari Camarena – CD Plaza Amador

FUENTE: FEPAFUT