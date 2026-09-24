Panamá Femenina: Toña Is llama a entrenamientos a jugadoras de LFF

Panamá Femenina se prepara para sus próximos compromisos internacionales, con la mirada puesta en los amistosos ante Nueva Zelanda y en el decisivo duelo de eliminatorias frente a Canadá.
Este llamado forma parte del trabajo que viene realizando la entrenadora y su cuerpo técnico desde hace varios meses, enfocado en la preparación de la Selección Nacional de cara al partido de eliminatorias ante Canadá, el próximo 28 de noviembre, encuentro en el que Panamá buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Antes de este importante compromiso, Panamá tendrá dos partidos de preparación ante Nueva Zelanda, programados para los días 10 y 13 de octubre, ambos en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá. Estos encuentros servirán como parte del proceso de preparación del equipo nacional de cara a la recta final de las eliminatorias.
Dentro de las jugadoras llamadas a entrenar para estos tres días de trabajo se encuentran Marta Cox, Lineth Cedeño y Arlén Hernández, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Las tres jugadoras aprovecharán estos días para continuar con sus trabajos bajo la supervisión de los fisioterapeutas encargados de sus recuperaciones, como parte del seguimiento de sus procesos individuales.
El cuerpo técnico continuará aprovechando estos espacios de trabajo para evaluar a las jugadoras de la LFF, dar seguimiento a sus condiciones físicas y deportivas y avanzar en la preparación del grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales.
LLAMADAS A ENTRENAMIENTOS 27-29 SEPTIEMBRE
PORTERAS
Yenith Bailey – Inter Panama CF
Farissa Córdoba – Umecit FC
Elsa Grant – CD Origen
DEFENSAS
Rebeca Espinosa – CD Plaza Amador
Mickeylis Gutiérrez – CD Plaza Amador
Sara Nieto – Inter Panama CF
Delany Jurado – Inter Panama CF
Yohalis Urriola – Inter Panama CF
Mireilis Rojas – CD Origen
Rosario Vargas – CD Origen
Yamileth Palacios – CD Origen
Cristabella Ríos – Umecit FC
Yakelin Nelaton – Umecit FC
VOLANTES
Axiany Cuadra – Umecit FC
Danyelis Colpas – Umecit FC
Schiandra González – Umecit FC
Gloria Saénz – CD Origen
Deysiré Salazar – CD Origen
Carmen Montenegro – Inter Panama CF
DELANTERAS
Grace Guerra – Umecit FC
Saichel Rivera – Umecit FC
Analía Arosemena – Umecit FC
Emily Cedeño – CD Origen
Alison Onodera – CD Origen
Shayari Camarena – CD Plaza Amador
FUENTE: FEPAFUT