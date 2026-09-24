Thomas Christiansen revela por qué no llamó a reemplazos por los lesionados

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen reveló el por qué no hizo el llamado de nuevos jugadores tras las lesiones de José Córdoba, Andrés Andrade y Josué Vergara de cara a la gira asiática.

Christiansen habló del objetivo de los amistosos y también por el tema de la no convocatoria de nuevos jugadores tras las recientes lesiones de protagonistas.

Thomas Christiansen habla de la no convocatoria tras bajas

"Por el tema burocrático que hay para conseguir un visado, esta mañana o ayer por la noche tuvimos el ok del visado de Martí Krug y eso que hace más de 10 días que lo hemos solicitado, quiere decir que con las bajas que hemos tenido, de los centrales, más Vergara, no hubieran llegado los visados a a tiempo, ya me gustaría a mí disponer de más jugadores y más en la zona defensiva, porque es ahí donde han caído dos", mencionó Thomas desde India.

Días después de la convocatoria la FPF anunció a través de las redes sociales 3 bajas, dos de ellas de dos centrales zurdos y de un joven delantero que está en un momento destacado con su club el KAA Gent de la liga belga.

Panamá enfrentará mañana viernes 25 de septiembre, el primero de tres amistosos, en el inicio de un nuevo proceso del seleccionador hispano danés.