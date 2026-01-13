Selección de Panamá: "Nadie está seguro en la lista del Mundial", Jorge Gutiérrez

Jorge Gutiérrez también habló en conferencia de prensa donde habló de la importancia de este tipo de partidos para futuras convocatorias a la Selección de Panamá.
"Mi constancia, si bien el último llamado de la eliminatoria no estuve en la lista, pero por una baja de un compañero se me dio nuevamente la oportunidad, justamente termino jugando ese último partido en la clasificación al Mundial, al final del día nadie está seguro para la lista del Mundial y eso es lo que venimos a hacer aquí, todos los compañeros que vienen aquí vienen con esa ilusión de hacer un buen partido, un buen entrenamiento para así seguir tomándonos en cuenta. El fútbol está lleno de lesiones, de muchas cosas que no controlamos, pero serán los partidos que harán que el profe nos tome en cuenta", expresó "Guti".
Más reacciones de Jorge Gutiérrez
El lateral izquierdo expresó: "Es un grupo joven que tienen un sueño y mucha ilusión y que vienen con esa hambre de seguir teniendo esa convocatoria, en su momento llegué yo también, pero aquí lo importante es la constancia para seguir esforzándonos, para seguir dando lo mejor de nosotros en nuestro clubes porque teniendo buen rendimiento en nuestro clubes este es el premio, estar en la selección nacional".