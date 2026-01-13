Selección de Panamá: "Nadie está seguro en la lista del Mundial", Jorge Gutiérrez

"Mi constancia, si bien el último llamado de la eliminatoria no estuve en la lista, pero por una baja de un compañero se me dio nuevamente la oportunidad, justamente termino jugando ese último partido en la clasificación al Mundial, al final del día nadie está seguro para la lista del Mundial y eso es lo que venimos a hacer aquí, todos los compañeros que vienen aquí vienen con esa ilusión de hacer un buen partido, un buen entrenamiento para así seguir tomándonos en cuenta. El fútbol está lleno de lesiones, de muchas cosas que no controlamos, pero serán los partidos que harán que el profe nos tome en cuenta", expresó "Guti".