Selección de Panamá: Posibles escenarios clasificatorios de cara al Mundial 2026

La Selección de Panamá buscará hoy su pase directo al Mundial 2026 ante El Salvador, pero tendrán que estar pendientes a lo que ocurra en el Guatemala vs Surinam.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Si Panamá gana y Surinam empata o pierde ante Surinam, la escuadra panameña asegura el primer lugar del grupo A y avanza directo al Mundial

Si Panamá empata y Surinam pierde, la escuadra panameña asegura el primer lugar del grupo A y avanza directo al Mundial

Si Panamá gana y Surinam gana por 1-0, la escuadra panameña necesita golear por más de 4 goles a El Salvador y así superar al elenco surinamés en la diferencia de goles para pasar directo al Mundial como primer lugar del grupo A.

Repechaje

Si Panamá gana por la mínima y Surinam también gana, la escuadra panameña aseguraría el segundo lugar del grupo A y avanzaría a la fase de repechaje.

FUENTE: FPF