Selección de Panamá vs Surinam: Boletos agotados para el Rommel Fernández

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció en sus redes sociales que los boletos para el partido entre la selección de Panamá ante Surinam por la jornada 4 de eliminatorias Concacaf se agotaron este sábado.

El estadio Rommel Fernández tendrá las puertas abiertas para recibir a 21 mil aficionados en su mayoría panameños para apoyar a la selección de Panamá que sigue jugando por un boleto al Mundial 2026.

Panamá viene de una victoria histórica ante El Salvador en el Cuscatlán con 1 solo tanto de José Fajardo y está de segundo lugar, pero empatadas en punto con Surinam.

Casa llena para la selección de Panamá vs Surinam

El partido ante Surinam se jugará este martes desde las 8:00 pm hora local y las puertas abiertas estarán desde las 4:00 pm.