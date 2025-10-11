MAREA ROJA Marea Roja -  11 de octubre de 2025 - 13:49

Selección de Panamá vs Surinam: Boletos agotados para el Rommel Fernández

La selección de Panamá recibirá este martes a Surinam en la jornada 4 de las eliminatorias Concacaf en el Rommel Fernández.

MARTIN BERNETTI / AFP

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció en sus redes sociales que los boletos para el partido entre la selección de Panamá ante Surinam por la jornada 4 de eliminatorias Concacaf se agotaron este sábado.

El estadio Rommel Fernández tendrá las puertas abiertas para recibir a 21 mil aficionados en su mayoría panameños para apoyar a la selección de Panamá que sigue jugando por un boleto al Mundial 2026.

Panamá viene de una victoria histórica ante El Salvador en el Cuscatlán con 1 solo tanto de José Fajardo y está de segundo lugar, pero empatadas en punto con Surinam.

Casa llena para la selección de Panamá vs Surinam

El partido ante Surinam se jugará este martes desde las 8:00 pm hora local y las puertas abiertas estarán desde las 4:00 pm.

