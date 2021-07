Thierry Small pidió no ser presionado en jugar para Panamá o Inglaterra

Según Manuel Arias, el propio jugador, al ser contactado, pidió no ser presionado y que en su momento iba a decidir qué hacer.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1417544129593085952 ¡Sobre Thierry Small !



"Hay que recordar que no solamente tiene ascendencia panameña, sino jamaiquina también, además de Inglaterra, así que tenemos 3 países peleando por el corazón de Thierry Small", Manuel Arias.#ALaCandela pic.twitter.com/AqsD7yEQsM — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 20, 2021

"No dijo que no, pero para él no es el momento de tomar una decisión y lo pensará", sostuvo Arias en A La Candela.

Arias también agregó que Thierry Small ha disputado algunos partidos en las selecciones inferiores de Inglaterra, pero no es un jugador constante para las convocatorias.

Además de Panamá e Inglaterra, el jugador también podría decidir jugar con Jamaica, rival en la CONCACAF.

Small es una de las promesas de las categorías menores del Everton y su nombre ya ha sido mencionado como el interés de varios de los equipos grandes de la Premier League.

Small cumplirá 17 años en el mes de agosto.

En enero, Thierry Small debutó en el primer equipo del Everton.