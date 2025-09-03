Thomas Christiansen: "Édgar Yoel Bárcenas está más que apto para jugar"

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, habló este miércoles sobre el regreso de Édgar Yoel Bárcenas en conferencia de prensa, previo al duelo ante Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El hispano danés también señaló que siente una tranquilidad por el respeto de las lesiones a sus jugadores en la actual convocatoria.
"Yo creo que es la primera vez que no tenemos ninguna lesión en los jugadores que convocamos, pero la presión la tenemos seguro y sabemos que será un partido difícil".
"Quiero ver un Panamá valiente, con ilusión, ganas, que compita y saque los tres puntos con un buen resultado", agregó el técnico de 52 años.
Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
- Hora: 4:30 pm
- Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes.