Selección de Panamá Marea Roja -  3 de septiembre de 2025 - 15:22

Thomas Christiansen: "Édgar Yoel Bárcenas está más que apto para jugar"

El entrenador Thomas Christiansen dejó claro si Édgar Yoel Bárcenas jugará ante Surinam en las Eliminatorias CONCACAF.

Thomas Christiansen: Édgar Yoel Bárcenas está más que apto para jugar
Thomas Christiansen: "Édgar Yoel Bárcenas está más que apto para jugar"

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, habló este miércoles sobre el regreso de Édgar Yoel Bárcenas en conferencia de prensa, previo al duelo ante Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1963333800060166483&partner=&hide_thread=false

"Tengo claro quien saldrá como titular y sobre Bárcenas, está más que apto para jugar el partido de mañana", dijo Thomas sobre el habilidoso futbolista panameño de 31 años.

El hispano danés también señaló que siente una tranquilidad por el respeto de las lesiones a sus jugadores en la actual convocatoria.

"Yo creo que es la primera vez que no tenemos ninguna lesión en los jugadores que convocamos, pero la presión la tenemos seguro y sabemos que será un partido difícil".

"Quiero ver un Panamá valiente, con ilusión, ganas, que compita y saque los tres puntos con un buen resultado", agregó el técnico de 52 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1963335332675694954&partner=&hide_thread=false

Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá

  • Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
  • Hora: 4:30 pm
  • Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes.

En esta nota:
Seguir leyendo

La selección de Panamá viaja a Surinam para el duelo de eliminatorias

Selección de Panamá: Posible alineación ante Surinam en las Eliminatorias

Édgar Yoel Bárcenas: "Estoy muy contento por mi vuelta, la verdad que lo extrañaba"

Recomendadas

Últimas noticias