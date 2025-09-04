Thomas Christiansen: "Era un partido loco"

Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá, brindó declaraciones tras el empate ante Surinam sin goles en el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026.
De cara a gol dijo: "Entrenamos todos los días para ser mejores de cara a gol, y algunas veces se meten y otras no, el equipo rival también juega, tuvimos ocasiones claras y ellos también y tampoco la metieron".
Más reacciones de Thomas Christiansen
"Yo ahora en este momento, quería los tres puntos. Cuando no puedes ganar te tienes que conformar. Es un buen equipo y lo han demostrado en la Copa Oro, Guatemala y El Salvador la van a tener difícil", mencionó sobre el empate ante Surinam.
Sobre Édgar Yoel Bárcenas: "Sabemos lo que nos da Yoel, siempre ese espíritu ganador, ayuda a contagiar al equipo, los cambios ayudó al equipo con frescura, íbamos por la victoria".
Añadió que en el primer tiempo no estuvieron tan finos y que el segundo tiempo fue un corre calles.
Sobre el cambio de Cristian Martínez dijo que lo dejó más claro la tarjeta de "Fulo", y que Adalberto Carrasquilla más adelante se siente a gusto, generando peligro. "Hizo un gran partido que muchos de sus compañeros".
"Cuando juegas con cuatro estás más expuesto que con cinco y más cuando juegas con jugadores de velocidad", dijo sobre la línea de cuatro defensores.