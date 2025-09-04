Thomas Christiansen: "Era un partido loco"

Thomas Christiansen , DT de la Selección de Panamá, brindó declaraciones tras el empate ante Surinam sin goles en el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El danés expresó: "Lo que se dio hoy lo había visto en el análisis sobre Surinam, era un partido loco, a malas podíamos perder, creo que el equipo estuvo bien sobre todo en el segundo tiempo". "El fútbol es de goles, hay que felicitar al portero que hizo buenas paradas increíbles y otra lo que me preocuparía es no generar estas ocasiones".

De cara a gol dijo: "Entrenamos todos los días para ser mejores de cara a gol, y algunas veces se meten y otras no, el equipo rival también juega, tuvimos ocasiones claras y ellos también y tampoco la metieron".

Más reacciones de Thomas Christiansen

"Yo ahora en este momento, quería los tres puntos. Cuando no puedes ganar te tienes que conformar. Es un buen equipo y lo han demostrado en la Copa Oro, Guatemala y El Salvador la van a tener difícil", mencionó sobre el empate ante Surinam.

Sobre Édgar Yoel Bárcenas: "Sabemos lo que nos da Yoel, siempre ese espíritu ganador, ayuda a contagiar al equipo, los cambios ayudó al equipo con frescura, íbamos por la victoria".

Añadió que en el primer tiempo no estuvieron tan finos y que el segundo tiempo fue un corre calles.

Sobre el cambio de Cristian Martínez dijo que lo dejó más claro la tarjeta de "Fulo", y que Adalberto Carrasquilla más adelante se siente a gusto, generando peligro. "Hizo un gran partido que muchos de sus compañeros".

"Cuando juegas con cuatro estás más expuesto que con cinco y más cuando juegas con jugadores de velocidad", dijo sobre la línea de cuatro defensores.